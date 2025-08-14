Новини
Спорт »
Моторни спортове »
Оскар Пиастри се присъедини към благотворителна организация в подкрепа на деца

14 Август, 2025 15:02 423 0

  • оскар пиастри-
  • формула 1-
  • my room-
  • благотворителност-
  • детски рак-
  • посланик-
  • круз сеуманутафа-
  • австралия-
  • социална отговорност

Пилотът стана посланик на "My Room"

Оскар Пиастри се присъедини към благотворителна организация в подкрепа на деца - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Пилотът от Формула 1 Оскар Пиастри пое нова благородна мисия извън пистата. Австралийският пилот официално стана посланик на благотворителната организация "My Room", която се посвещава на подкрепата на деца, борещи се с онкологични заболявания.

Вълнуващата новина идва след трогателна среща по време на Гран При на Австралия, когато Пиастри се запозна с шестгодишния Круз Сеуманутафа – малчуган, който се изправя смело срещу рядка форма на левкемия. Техният емоционален момент, запечатан на видео, бързо обиколи социалните мрежи и докосна сърцата на хиляди фенове по света. В знак на подкрепа, Пиастри подари на Круз умалено копие на своята каска, подписано лично от него.

„Може би си спомняте срещата ми с Круз по време на австралийското Гран При, благодарение на "My Room". Оттогава следя отблизо развитието му и научих много за невероятната работа на организацията. Борбата с рака е тежко изпитание, особено когато става дума за деца. Затова съм изключително горд, че вече съм част от каузата на "My Room" като техен официален посланик. Очаквам с нетърпение да работим заедно и да съберем още средства за децата, които се нуждаят от помощ“, сподели Пиастри.

С този жест на съпричастност и ангажираност, пилотът не само вдъхновява своите почитатели на пистата, но и дава надежда на стотици семейства, изправени пред тежката битка с детския рак. Новото му партньорство с "My Room" е поредното доказателство, че спортът може да бъде двигател на положителна промяна и солидарност.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
