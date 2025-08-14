Оскар Пиастри се присъедини към благотворителна организация в подкрепа на деца

Пилотът от Формула 1 Оскар Пиастри пое нова благородна мисия извън пистата. Австралийският пилот официално стана посланик на благотворителната организация "My Room", която се посвещава на подкрепата на деца, борещи се с онкологични заболявания.

Вълнуващата новина идва след трогателна среща по време на Гран При на Австралия, когато Пиастри се запозна с шестгодишния Круз Сеуманутафа – малчуган, който се изправя смело срещу рядка форма на левкемия. Техният емоционален момент, запечатан на видео, бързо обиколи социалните мрежи и докосна сърцата на хиляди фенове по света. В знак на подкрепа, Пиастри подари на Круз умалено копие на своята каска, подписано лично от него.

„Може би си спомняте срещата ми с Круз по време на австралийското Гран При, благодарение на "My Room". Оттогава следя отблизо развитието му и научих много за невероятната работа на организацията. Борбата с рака е тежко изпитание, особено когато става дума за деца. Затова съм изключително горд, че вече съм част от каузата на "My Room" като техен официален посланик. Очаквам с нетърпение да работим заедно и да съберем още средства за децата, които се нуждаят от помощ“, сподели Пиастри.

С този жест на съпричастност и ангажираност, пилотът не само вдъхновява своите почитатели на пистата, но и дава надежда на стотици семейства, изправени пред тежката битка с детския рак. Новото му партньорство с "My Room" е поредното доказателство, че спортът може да бъде двигател на положителна промяна и солидарност.