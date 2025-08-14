Франко Мастантуоно официално облече бялата фланелка на Реал Мадрид

Реал Мадрид приветства най-новото си попълнение, аржентинския талант Франко Мастантуоно. Младият плеймейкър, който днес навършва 18 години, пристига на „Сантяго Бернабеу“ от Ривър Плейт срещу внушителната сума от 45 милиона евро.

След като премина успешно задължителните медицински тестове, Мастантуоно позира гордо с емблематичната фланелка с номер 30, с което официално бе представен като част от „кралския клуб“.

На специална пресконференция, организирана по повод трансфера, аржентинецът не скри емоциите си: „Днес сбъднах най-голямата си мечта – да стана част от най-великия клуб в света. Това е незабравим момент, който ще остане завинаги в сърцето ми. Благодаря на президента, на всички в клуба, както и на моето семейство и приятели, които винаги са ме подкрепяли. Без тях нямаше да съм тук. Аржентина винаги ще бъде специална за мен, но сега съм готов да дам всичко от себе си за Реал Мадрид. Обещавам, че ще защитавам тази фланелка с цялата си страст и отдаденост“, сподели развълнуваният полузащитник.