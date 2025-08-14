Красимир Балъков стана жертва на онлайн измама – легендата предупреди феновете си

Българската футболна звезда Красимир Балъков попадна в центъра на неприятна интернет афера, след като неизвестни лица злоупотребиха с името му в мрежата. Измамници разпространяват подвеждащи съобщения, които създават впечатление, че идват лично от Балъков, алармира самият той в социалните мрежи.

Ето какво написа Балъков във Фейсбук профила си:

"Скъпи приятели,

Получих съобщения, които изглеждат така, сякаш са изпратени от мое име. Давам ви знак – това са интернет измами!

Тук е единствената официална страница на Красимир Балъков. Всички други профили и страници, които използват моето име или снимки, са фалшиви.

В последно време има засилена активност на фейк профили, които изпращат съобщения до потребители с опити за измама – под формата на томболи, награди, „инвестиции" и други подвеждащи предложения.

Не отговаряйте на такива съобщения. Не предоставяйте лични данни. Аз не изпращам лични съобщения с подобно съдържание.

Бъдете внимателни и предпазливи в онлайн комуникацията.

Благодаря за доверието и подкрепата!".