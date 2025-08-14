Новини
Красимир Балъков стана жертва на онлайн измама – легендата предупреди феновете си

14 Август, 2025 22:05 681 4

"Получих съобщения, които изглеждат така, сякаш са изпратени от мое име", съобщи бившият футболист

Красимир Балъков стана жертва на онлайн измама – легендата предупреди феновете си - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Българската футболна звезда Красимир Балъков попадна в центъра на неприятна интернет афера, след като неизвестни лица злоупотребиха с името му в мрежата. Измамници разпространяват подвеждащи съобщения, които създават впечатление, че идват лично от Балъков, алармира самият той в социалните мрежи.

Ето какво написа Балъков във Фейсбук профила си:

"Скъпи приятели,

Получих съобщения, които изглеждат така, сякаш са изпратени от мое име. Давам ви знак – това са интернет измами!

Тук е единствената официална страница на Красимир Балъков. Всички други профили и страници, които използват моето име или снимки, са фалшиви.

В последно време има засилена активност на фейк профили, които изпращат съобщения до потребители с опити за измама – под формата на томболи, награди, „инвестиции" и други подвеждащи предложения.

Не отговаряйте на такива съобщения. Не предоставяйте лични данни. Аз не изпращам лични съобщения с подобно съдържание.

Бъдете внимателни и предпазливи в онлайн комуникацията.

Благодаря за доверието и подкрепата!".


Оценка 5 от 2 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Територията

    1 0 Отговор
    Нали има ГДБОП.

    22:08 14.08.2025

  • 2 Анонимен

    2 0 Отговор
    Всякакви мръсници има!

    22:18 14.08.2025

  • 3 Николова , София

    1 1 Отговор
    Кой ли та бръсне и тебе за слива ..все реклами от някви си изкопаеми родени 50 и 60 г..хайде в канала

    22:21 14.08.2025

  • 4 Левскар

    0 0 Отговор
    Балъков май беше измамен от една служителка в банка ,го беше ошушкала целия...Не че е Балък ама...

    22:27 14.08.2025

