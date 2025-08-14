Красимир Балъков стана жертва на онлайн измама – легендата предупреди феновете си

Българската футболна звезда Красимир Балъков попадна в центъра на неприятна интернет афера, след като неизвестни лица злоупотребиха с името му в мрежата. Измамници разпространяват подвеждащи съобщения, които създават впечатление, че идват лично от Балъков, алармира самият той в социалните мрежи.
Ето какво написа Балъков във Фейсбук профила си:
"Скъпи приятели,
Получих съобщения, които изглеждат така, сякаш са изпратени от мое име. Давам ви знак – това са интернет измами!
Тук е единствената официална страница на Красимир Балъков. Всички други профили и страници, които използват моето име или снимки, са фалшиви.
В последно време има засилена активност на фейк профили, които изпращат съобщения до потребители с опити за измама – под формата на томболи, награди, „инвестиции" и други подвеждащи предложения.
Не отговаряйте на такива съобщения. Не предоставяйте лични данни. Аз не изпращам лични съобщения с подобно съдържание.
Бъдете внимателни и предпазливи в онлайн комуникацията.
Благодаря за доверието и подкрепата!".
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Територията
22:08 14.08.2025
2 Анонимен
22:18 14.08.2025
3 Николова , София
22:21 14.08.2025
4 Левскар
22:27 14.08.2025