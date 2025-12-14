Новини
Кметът на Враца - Калин Каменов с гневен пост във Facebook: "По-унизителна и незаслужена победа не бях гледал"

14 Декември, 2025 19:39

Тимът от сезерозапада се класира за 1/4 финалите в турнира за Купата на България

Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Кметът на Враца Калин Каменов предизвика буря от коментари в социалните мрежи, след като публикува остро критично мнение относно представянето на футболния отбор на Ботев. Въпреки че тимът си осигури място на четвъртфиналите в турнира за Купата на България след успех с дузпи над Добруджа, градоначалникът не спести разочарованието си от начина, по който е постигната победата.

Мнозина подкрепиха позицията му, докато други защитиха отбора и изразиха несъгласие с острия тон на изказването.

Ето мнението на Калин Каменов изразено в социалните мрежи:

"По-унизителна и незаслужена победа не бях гледал. Целият отбор на Ботев Враца трябва да си извади сериозни поуки от поредния безобразен мач. 80 минути да играеш с човек повече и да нямаш точен удар към вратата е меко казано несериозно. В такива моменти треньорът поема отговорност! Съжалявам, че всички, които обичаме отбора, трябваше да гледаме тази трагедия. Единственото хубаво е класирането на четвъртфиналите!"


  • 1 Спецназ

    1 1 Отговор
    Кмета на Враца разбира от футбол,

    колкото Г.За ми от духова музика,
    даже да не съм ял боб!

    Врачани изиграха тежък мач с едни от Добрич,
    за които десетките хиляди премии за 1/4 финалите щяха да
    са им последните бонуси,
    преди отпадането им във Б група!

    За Добруджа това беше мача- бонус- ПОСЛЕДЕН какво не разбирате- беха готови да изгинат на терена като в Сталинград, какво не разбирате още??

    20:03 14.12.2025

Новини по спортове:
