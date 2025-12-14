Кметът на Враца - Калин Каменов с гневен пост във Facebook: "По-унизителна и незаслужена победа не бях гледал"

Кметът на Враца Калин Каменов предизвика буря от коментари в социалните мрежи, след като публикува остро критично мнение относно представянето на футболния отбор на Ботев. Въпреки че тимът си осигури място на четвъртфиналите в турнира за Купата на България след успех с дузпи над Добруджа, градоначалникът не спести разочарованието си от начина, по който е постигната победата.

Мнозина подкрепиха позицията му, докато други защитиха отбора и изразиха несъгласие с острия тон на изказването.

Ето мнението на Калин Каменов изразено в социалните мрежи:

"По-унизителна и незаслужена победа не бях гледал. Целият отбор на Ботев Враца трябва да си извади сериозни поуки от поредния безобразен мач. 80 минути да играеш с човек повече и да нямаш точен удар към вратата е меко казано несериозно. В такива моменти треньорът поема отговорност! Съжалявам, че всички, които обичаме отбора, трябваше да гледаме тази трагедия. Единственото хубаво е класирането на четвъртфиналите!"