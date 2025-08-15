Новини
Наш национал се забърка в голям скандал

15 Август, 2025 09:59 481 0

Според поляците това обаче не е вярно и подчертават, че Петков е участвал във всички тренировки от подготовката, като в същото време е бил в контакт със спортния директор за възможен трансфер

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Националът Алекс Петков се замеси в сериозен скандал. Часове след като подписа договор с гръцкия Кифисия, от досегашния му клуб Шльонск Вроцлав обявиха, че ще искат спиране на правата му и забрана за трансфери на новия му клуб. Поляците публикува комюнике, от което става ясно, че футболистът е разтрогнал договора си по вина на клуба, а като причина е посочил “неправомерно изваждане от тренировките на първия отбор и мачове на тима без сериозна спортна или дисциплинарна причина”. Според поляците това обаче не е вярно и подчертават, че Петков е участвал във всички тренировки от подготовката, като в същото време е бил в контакт със спортния директор за възможен трансфер.

От Вроцлав признават, че са отхвърлили оферта от чуждестранен клуб, тъй като не е била на адекватна стойност спрямо качествата и цената на играча. Това най-вероятно е и причината за решението на Петков да скъса договора си с клуба.

“Имайки предвид гореизложеното, бихме искали да ви информираме, че ако Алекс Петков подпише спортен договор с нов клуб, Шльонск Вроцлав ще предяви иск срещу играча и новия клуб, като солидарно отговорни лица, за изплащане на обезщетение в размер, равен на клаузата за откупуване, включена в договора на играча. Клубът ще поиска и дисквалификация на играча и забрана за трансфер в новия клуб в максималната възможна и допустима от закона степен”, се казва още в комюникето.


