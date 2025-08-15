Алжирски национал се доближава до Левски

Левски е все по-близо до привличането на халфа на МС Алжер Акрам Бурас, пише fr.aljazayr.com. "Сините" са активирали клаузата за закупуване в договора на 23-годишния футболист и се очаква в близките дни той да пристигне в София, за да финализира трансфера си. В последните дни се появяват различни суми, които Левски трябва да плати за Бурас от 800 000 евро до 400 000 евро. По информация на Gong.bg клаузата в договора му е по-ниска, като в нея са записани и 25% за МС Алжер при следващ трансфер.

В сряда африканска медия написа, че Акрам Бурас е склонил да подпише нов договор с досегашния си клуб, но това е далеч от истината. Настоящото споразумение на полузащитника с МС Алжер е до 2027 година.

Ръководството на алжирския клуб в продължение на седмици се опитва да убеди Бурас да поднови договора си, но той е решен да премине в европейски клуб и по-конкретно Левски. "Сините" предлагат на алжирския национал много по-висока заплата.

"За Бурас желанието е ясно: да се възползва от възможността да направи крачка напред, като заиграе в Европа и по-специално в Левски София. Този клуб му предлага амбициозен спортен проект и перспектива за континентални състезания. Алжирският национал вярва, че е време да поеме ново предизвикателство“, пише fr.aljazayr.com.

В момента Акрам Бурас е с националния отбор на Алжир на Купата на Африканските нации. Отборите в турнира са съставени от футболисти, които играят в клубове от Африка. Той не игра в първите два мача на "пустинните лисици" заради лека контузия и предстоящ трансфер.

Акрам Бурас става шампион на Алжир през последните четири години. Три пъти той триумфира с Белоиздад, а през миналия сезон с МС Алжер.