Ливърпул привлече Джовани Леони

15 Август, 2025 22:19 542 0

Италианският талант подписа дългосрочен договор

Ливърпул привлече Джовани Леони - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Ливърпул направи поредния си впечатляващ трансферен ход, като официално обяви привличането на младия италиански защитник Джовани Леони.

18-годишният бранител пристига на "Анфийлд" от Парма, а според източници сделката е на стойност 26 милиона паунда. Контрактът на Леони с "червените" ще го задържи в клуба до 2031 година.

Ръководството на английския гранд вярва, че младият италианец може да се превърне в ключова фигура в отбраната и да изгради стабилна кариера на "Анфийлд".

"Ливърпул е сред най-големите клубове в света! Просто не можеш да откажеш на такава възможност", сподели развълнуваният Леони при представянето си.


