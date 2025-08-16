Новини
Спорт »
Световен футбол »
Драма на „Анфийлд“ в първия мач за сезона във Висшата лига

16 Август, 2025 08:09 968 2

  • висша лига-
  • анфийлд-
  • борнемут-
  • ливърпул-
  • диего жота

Ливърпул стигна до победата с два късни гола на Киеза и Салах

Драма на „Анфийлд“ в първия мач за сезона във Висшата лига - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

С мача Ливърпул - Борнемут официално започна 34-ият сезон на Висшата лига, а стартът, както се очакваше, беше изключително емоционален. Първият мач след смъртта на Диого Жота се изигра на „Анфийлд“, а около 50 000 фенове на домакините се сбогуваха с португалския национал и брат му, които загинаха в автомобилна катастрофа преди малко повече от месец.

Първо те изпяха в унисон химна на клуба „You'll Never Walk Alone“ с множество транспаранти с образа и номера на Жота, а след това бе отдадена минута мълчание на двамата в знак на почит, предаде bTV.

Тимът на Арне Слот стигна до трудна победа с 4:2 в откриващия сблъсък. Лятното попълнение на Ливърпул Уго Екитике вече има два гола на сметката си, след като отбеляза гол за Суперкупата миналата седмица и се разписа при дебюта си във Висшата лига.

Французинът, който се присъедини от Айнтрахт за 80 милиона евро, откри резултата в 37' срещу Борнемут след страхотна атака и асистенция на Мак Алистър. В 49' Коди Гакпо удвои преднината на домакините. И двамата играчи отпразнуваха головете си, като показаха числото 20 - номерът, с който играеше Диого Жота. В 64' Антоан Семеньо изравни резултата, а в 76' успя да изравни.

Шампионът на Англия стигна до обрат, след като в 88' резервата Федерико Киеза вкара, а точка на спора сложи Мохамед Салах с попадение дълбоко в добавеното време.


Великобритания
Поставете оценка:
Оценка 4 от 2 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 ЕлСмешнико

    0 0 Отговор
    Арне обърка мача със смените, Ендо краен защитник, ами не е за там, отделно новите бекове не са на ниво, добре, че Киеза влезе нахъсан да се докаже и взе че вкара, Гомес ще му търябва, продажба е пълна глупост ...........

    08:56 16.08.2025

  • 2 Сандо

    0 0 Отговор
    Абе някой от авторите чете ли материала си,който е написал?Постоянно в тях има грешки от всякакъв характер,какво ли са учили на времето в часовете по български език и какви ли съчинения са писали и какви оценки са получавали?

    08:59 16.08.2025

