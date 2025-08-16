Летящ старт за Манчестър Сити във Висшата лига

Манчестър Сити започна сезона с впечатляваща победа като гост на Уулвърхемптън, нанасяйки тежък удар с 4:0 на „Молиню“ и демонстрирайки новия си облик след миналия сезон, предаде Gong.bg.

Дебютантите Тижани Райндерс и Раян Шерки се разписаха за първи път с екипа на „гражданите“, а Ерлинг Холанд добави още два гола, утвърждавайки се като основен стрелец на отбора. Феновете на „вълците“ уважиха бившия си играч Диого Жота с впечатляваща хореография на трибуните.

Още в първите минути Сити създаде първата опасност – Жереми Доку изведе Бернардо Силва, но центрирането към Холанд не доведе до гол.Десетина минути преди почивката Сити откри резултата след отлична акция на Райндерс, който преодоля двама защитници и подаде на Рико Люис. Центрирането на Люис стигна до Холанд, който реализира – 0:1.Само три минути по-късно Райндерс сам отбеляза първия си гол за отбора след пас на Оскар Боб – 0:2.

В началото на второто полувреме Райндерс и Боб организираха нова опасност, завършила с втория гол на Холанд за 3:0.Финалният щрих дойде в 81-ата минута – Раян Шерки получи топката на около 25 метра, освободи си пространство и изпрати топката по земя в мрежата на Жозе Са, оформяйки крайното 4:0.

С това „гражданите“ показаха готовност да бъдат сред основните претенденти за титлата, а младите попълнения вече оставят отлични впечатления.