Треньорът на Левски: Горд съм с всички футболисти! Нямам никакви забележки

Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес сподели първите си впечатления след равенството 0:0 с Ботев (Враца) в двубой от петия кръг на efbet Лига.
"Това е спорт, в който и съперникът иска да победи. Заслужавахме победата. Знаехме, че този отбор играе директен футбол. Считам, че контролирахме мача, имахме и доста положения. Трябваше да го спечелим, но ни липсваше ефективност пред гола.
Когато поемеш риска да играеш с един халф и само в предни линии, можеха да ни хванат на контраатака, но трябваше да спечелим този мач.
Горд съм с всички футболисти. Ако едно равенство, може да ти наруши ритъма, това е проблем. Няма обаче как да споменем нещо негативно за отбора. Нямам никакви забележки. Оставиха сърцата си на терена", заяви Веласкес.
