Треньорът на Левски: Горд съм с всички футболисти! Нямам никакви забележки

18 Август, 2025 08:59 747 5

Ако едно равенство, може да ти наруши ритъма, това е проблем

Треньорът на Левски: Горд съм с всички футболисти! Нямам никакви забележки - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес сподели първите си впечатления след равенството 0:0 с Ботев (Враца) в двубой от петия кръг на efbet Лига.

"Това е спорт, в който и съперникът иска да победи. Заслужавахме победата. Знаехме, че този отбор играе директен футбол. Считам, че контролирахме мача, имахме и доста положения. Трябваше да го спечелим, но ни липсваше ефективност пред гола.

Когато поемеш риска да играеш с един халф и само в предни линии, можеха да ни хванат на контраатака, но трябваше да спечелим този мач.

Горд съм с всички футболисти. Ако едно равенство, може да ти наруши ритъма, това е проблем. Няма обаче как да споменем нещо негативно за отбора. Нямам никакви забележки. Оставиха сърцата си на терена", заяви Веласкес.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 само левски

    10 2 Отговор
    пуснах за 10 минутки . равностойни отбори . коментатора беше на емоционални батерии . пищеше без нищо да е станало . все едно голове през 3 минутки . късно вечер е глупаво да се играе .

    09:02 18.08.2025

  • 2 Шизофен 1914

    9 3 Отговор
    И аз съм много горд.
    Въпреки ,че като се сетя за един отбор с 4 букви много страдам и започвам да рецитирам.

    Коментиран от #5

    09:07 18.08.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 червен цесекар

    3 4 Отговор
    Сини говедаааа.УУУУУУУ!!!!Защо всички магалииии са за левски.Защото не могат да викат ЦСКА а викат Се Се КА..

    09:26 18.08.2025

  • 5 Левски 1914

    4 2 Отговор

    До коментар #2 от "Шизофен 1914":

    Този отбор го няма след 20 дена стават 9 години откакто изчезна МЕНТЕТО на кое място е?

    09:31 18.08.2025

