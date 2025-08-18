Новини
Напрежение! Мениджъри скочиха на ЦСКА

18 Август, 2025 10:29 809 2

Става дума за агенти на левия бек Мика Пинто и нападателя Исека

Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Мениджърите на двама играчи на ЦСКА са „подпалили“ канцелариите на клуба заради отношението към техните клиенти, съобщава „Мач Телеграф“. Става дума за левия бек Мика Пинто и нападателя Исека.

Мениджърите на тарана са от агенцията IFA, които работят не само във футбола, но имат много клиенти в баскетбола и американския футбол. Те са изпратили имейл, в който са изказали недоволството си от факта, че Исека е пратен във втория отбор, като според тях това отношение накърнява имиджа на играча. Самият Исека няма и минута този сезон, а през миналия записа 22 мача във всички турнири със само един гол, което показва, че отношението към Исека е напълно според показаното.

Мениджърите на Пинто пък са се свързали по телефона, за да изкажат недоволството си от статута на техния клиент. Те намекнали, че могат да си търсят правата по съдебен път заради уронване имиджа на играча. През този сезон Пинто игра при равенствата срещу Ботев Пд и Спартак Вн, но след няколко комични отигравания бе изваден от състава.


  • 1 Артилерист

    6 0 Отговор
    Трябва да изгонят и тези които са ги докарали!

    10:52 18.08.2025

  • 2 Инж1

    4 0 Отговор
    Абсолютни фигуранти на заплата!!!!

    10:59 18.08.2025

