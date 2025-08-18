Левски с проблеми преди АЗ Алкмаар

Треньорът на Левски Хулио Веласкес ще трябва да подготвя без Мустафа Сангаре тактиката си за предстоящия в четвъртък домакински мач срещу АЗ Алкмаар от плейофния кръг на Лигата на конференциите.

Таранът на „сините“ получи контузия при гостуването на Брага в Португалия (0:1). След това пропусна домакинската победа с 2:1 над Спартак (Варна), но игра при успеха с 1:0 над Сабах. След това се оказа, че травмата му се е възобновила.

На „Герена“ първоначално считаха, че не става дума за сериозен проблем. Оказа се, че контузията е по-тежка от очакваното, а Сангаре отпадна за визитата в Азербайджан (2:0) и вчерашното нулево равенство срещу Ботев (Враца).

За момента няма яснота кога малиецът ще се завърне в игра за Левски, който разполага само с Борислав Рупанов на върха на атаката. „Сините“ имат и варианти с Евертон Бала или Рилдо начело на нападението, но те нямат физическата мощ на Сангаре.

Добра новина за щаба на Хулио Веласкес са сигналите, че Георги Костадинов се възстановява от мускулния проблем и най-вероятно ще е на линия срещу АЗ Алкмаар.