Левски с проблеми преди АЗ Алкмаар

18 Август, 2025 09:59 371 1

На „Герена“ първоначално считаха, че не става дума за сериозен проблем

Левски с проблеми преди АЗ Алкмаар - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Треньорът на Левски Хулио Веласкес ще трябва да подготвя без Мустафа Сангаре тактиката си за предстоящия в четвъртък домакински мач срещу АЗ Алкмаар от плейофния кръг на Лигата на конференциите.

Таранът на „сините“ получи контузия при гостуването на Брага в Португалия (0:1). След това пропусна домакинската победа с 2:1 над Спартак (Варна), но игра при успеха с 1:0 над Сабах. След това се оказа, че травмата му се е възобновила.

На „Герена“ първоначално считаха, че не става дума за сериозен проблем. Оказа се, че контузията е по-тежка от очакваното, а Сангаре отпадна за визитата в Азербайджан (2:0) и вчерашното нулево равенство срещу Ботев (Враца).

За момента няма яснота кога малиецът ще се завърне в игра за Левски, който разполага само с Борислав Рупанов на върха на атаката. „Сините“ имат и варианти с Евертон Бала или Рилдо начело на нападението, но те нямат физическата мощ на Сангаре.

Добра новина за щаба на Хулио Веласкес са сигналите, че Георги Костадинов се възстановява от мускулния проблем и най-вероятно ще е на линия срещу АЗ Алкмаар.


  • 1 може да сложат двама коментатори

    0 0 Отговор
    и в студиото някой познавач на резултати , явен сметкаджия , реалист . така шоуто ще е гарантирано . ще се скрие и причината за загуба или картон , травма . а това е важно за аудиториятата . вярват сините и гледат , надяват се . сега има явен повдиг . и не е много вероятно да следва отлив . формата е ок . повече смени . сите богове .оле оле

    10:16 18.08.2025

