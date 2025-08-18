Бруно Фернандеш обвини съдията за загубата от Арсенал

Капитанът на Манчестър Юнайтед - Бруно Фернандеш, беше категоричен, че неговият отбор е надиграл Арсенал и загубата с 0:1 е незаслужена. Според него съдията не е отсъдил явен фал на Уилям Салиба срещу вратаря Алтай Байъндър при гола на Рикардо Калафиори.

„Когато вратарят е избутан и не може да скочи, работата му става много трудна. Знаем, че във Висшата лига не свирят често подобни ситуации. Но на срещите преди старта на сезона ни беше казано, че ще се отсъжда по-строго, ако играч блокира вратаря без да гледа топката. В крайна сметка обаче това се оказаха само думи“, заяви Фернандеш пред Sky Sports.

Въпреки добрата игра на "червените дяволи", португалецът не смята, че може да се отчете голяма промяна в отбора.

„Това е едва първият мач от сезона, така че още не можем да говорим за някакъв прогрес. Допуснахме гол от статично положение в самото начало, но след това Арсенал нямаше голово положение. В същото време ние създадохме доста ситуации, но не успяхме да реализираме и именно това бе най-големият ни проблем. Контролирахме играта, владеехме топката, но не завършвахме атаките“, обясни той.