Секси рапърка завъртя главата на крило на Ман Юнайтед

Бъдещето на Джейдън Санчо на футболния терен остава неясно, но в личния му живот изглежда настъпват големи промени. Крилото на Манчестър Юнайтед е показал публично чувствата си към известната рапърка Сауити.

25-годишният футболист е посетил татуировъчно студио, където е увековечил името „Киава“ зад лявото си ухо – препратка към истинското име на певицата, Диамонте Киава Валентин Харпър.

Освен това Санчо е направил и друга татуировка с надпис „Само тя“, която е комбинирал с цветни мотиви. Според информации самата Сауити е била с него в студиото, а двамата дори са си разменили целувки.

Слуховете за връзка между тях започнаха още през юни, припомнят от gong.bg. Тогава се появиха информации, че са почивали заедно в луксозна вила на Търкс и Кайкос.

Докато кариерата на 32-годишната певица върви стабилно, тази на Санчо е в застой – той не е желан в Манчестър Юнайтед, а и Челси не го задържа след наема му през миналия сезон. В медиите се споменават интерес от Ювентус, Тотнъм и Нотингам Форест, но засега конкретна оферта липсва.