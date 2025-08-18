Новини
Секси рапърка завъртя главата на крило на Ман Юнайтед

Секси рапърка завъртя главата на крило на Ман Юнайтед

Джейдън Санчо показал публично чувствата си към известната рапърка Сауити

Павел Ковачев

Бъдещето на Джейдън Санчо на футболния терен остава неясно, но в личния му живот изглежда настъпват големи промени. Крилото на Манчестър Юнайтед е показал публично чувствата си към известната рапърка Сауити.

25-годишният футболист е посетил татуировъчно студио, където е увековечил името „Киава“ зад лявото си ухо – препратка към истинското име на певицата, Диамонте Киава Валентин Харпър.

A post shared by @saweetie

Освен това Санчо е направил и друга татуировка с надпис „Само тя“, която е комбинирал с цветни мотиви. Според информации самата Сауити е била с него в студиото, а двамата дори са си разменили целувки.

Слуховете за връзка между тях започнаха още през юни, припомнят от gong.bg. Тогава се появиха информации, че са почивали заедно в луксозна вила на Търкс и Кайкос.

A post shared by @saweetie

Докато кариерата на 32-годишната певица върви стабилно, тази на Санчо е в застой – той не е желан в Манчестър Юнайтед, а и Челси не го задържа след наема му през миналия сезон. В медиите се споменават интерес от Ювентус, Тотнъм и Нотингам Форест, но засега конкретна оферта липсва.


  • 1 Цъцъ

    2 0 Отговор
    Санчо Тъпанчо😂

    11:05 18.08.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 отвратително

    0 0 Отговор
    повръщам

    11:15 18.08.2025

