Разликата в бюджета на отборите в елита на Франция е шокираща

Разликата в бюджета на отборите в елита на Франция е шокираща

18 Август, 2025 16:30 539 1



Разликата в бюджета на отборите в елита на Франция е шокираща - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

На старта на сезона във френската Лига 1 вестник "Екип" направи съпоставка на бюджетите на клубовете в елита, която показва огромните разлики между отборите.

Така френският шампион и победител в Шампионската лига Пари Сен Жермен има годишен бюджет от 850 милиона евро. Това е точно 34 пъти повече от най-скромните финансово клубове - Льо Авър и Анже, които разполагат с по 25 милиона евро на година.

Интересно е, че бюджетът на ПСЖ е по-голям от този на следващите пет клуба във Франция, взети заедно - Олимпик Марсилия (260 милиона), Монако (140 милиона), ФК Пари (130 милиона), Ница (120 милиона) и Лил (110 милиона). Шампионите разполагат и с много повече пари от другите 13 клуба в дъното на подреждането.

Любопитно е също така, че новакът ФК Пари влиза директно на четвърто място в класацията със своите 130 милиона евро, като по този показател изпреварва традиционни клубове, като Ница, Лил, Олимпик Лион, Рен, Страсбург и Ланс.


  • 1 Някой

    1 0 Отговор
    И от къде имат толкова приходи, че това да им е бюджета? Освен със свързан със собственика фирми.

    16:43 18.08.2025

