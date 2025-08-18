Новини
Таланти на ЦСКА разбиха Левски с 5:0 и ликуваха с трофей

18 Август, 2025 16:15 591 0

Играчите, родени през 2014 г., спечелиха всичките си осем срещи

Таланти на ЦСКА разбиха Левски с 5:0 и ликуваха с трофей - 1
Талантите на ЦСКА, родени през 2013 г. и 2014 г., спечелиха първите места в своите възрастови групи на тридневния турнир „Pernik Cup“.

Футболистите от Набор 2013 се състезаваха в група от пет отбора, където записаха три победи и една загуба. Тези резултати класираха ЦСКА на второ място в групата и отредиха полуфинален сблъсък срещу Пирин (Благоевград).

Въпреки ранно допуснатия гол, "червените" показаха силен дух, създадоха множество голови положения и направиха обрат за крайното 2:1. Финалът предложи дерби срещу Левски, като нашите момчета изиграха фантастичен мач и разгромиха съперника с категоричното 5:0.

Играчите, родени през 2014 г., спечелиха всичките си осем срещи, като в груповата фаза надиграха Орлетата (Благоевград), Пирин (Благоевград), Септември (София), Мургаш (Елин Пелин), Буцефал (Сандански) и Етрополе.

На полуфиналите футболистите, водени от треньора Николай Христов, се изправиха срещу Рилски спортист (Самоков) и победиха с 5:2.

Финалният сблъсък отново противопостави ЦСКА и Пирин, като и този път нашите момчета бяха безапелационни и се наложиха с 4:2, грабвайки напълно заслужено трофея!


