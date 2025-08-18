Нов напредък в строежа на стадион "Българска армия" (ВИДЕО)

На строежа на новия стадион на ЦСКА вече започна поставянето на трибунните бетонни панели на сектор „А“. Това се вижда от последното видео на Kraxx в „YouTube“.

Централната трибуна е единствената част от „Армията“, която се изгражда монолитно, а не със сглобяеми конструкции. Поради това работата напредва по-бавно в сравнение с останалите сектори.

В момента монтираните панели обхващат първите два реда в една от секциите от дясната част на трибуната. Доставени са и още елементи, които предстои да бъдат инсталирани в следващите дни.

Споделя се и новината, че вече са избрани седалките за „Армията“. От май в сектор „В“ имаше мостри за тестове, но те вече не са на строителната площадка.

Напредък има и при изолацията на козирката на сектор „В“, която стартира миналата седмица. Не спира и работата по монтирането на слънцезащитните панели на фасадата на сектор „Г“.