Новини
Спорт »
Бг футбол »
Нов напредък в строежа на стадион "Българска армия" (ВИДЕО)

Нов напредък в строежа на стадион "Българска армия" (ВИДЕО)

18 Август, 2025 17:00 688 0

  • цска-
  • стадион българска армия-
  • футбол

Това се вижда от последното видео на Kraxx в „YouTube“

Нов напредък в строежа на стадион "Българска армия" (ВИДЕО) - 1
Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

На строежа на новия стадион на ЦСКА вече започна поставянето на трибунните бетонни панели на сектор „А“. Това се вижда от последното видео на Kraxx в „YouTube“.

Централната трибуна е единствената част от „Армията“, която се изгражда монолитно, а не със сглобяеми конструкции. Поради това работата напредва по-бавно в сравнение с останалите сектори.

В момента монтираните панели обхващат първите два реда в една от секциите от дясната част на трибуната. Доставени са и още елементи, които предстои да бъдат инсталирани в следващите дни.

Споделя се и новината, че вече са избрани седалките за „Армията“. От май в сектор „В“ имаше мостри за тестове, но те вече не са на строителната площадка.

Напредък има и при изолацията на козирката на сектор „В“, която стартира миналата седмица. Не спира и работата по монтирането на слънцезащитните панели на фасадата на сектор „Г“.


Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ