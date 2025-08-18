БФС загуби дело, ще плаща 312 хил. евро компенсации

БФС е загубил делото срещу бившия национален селекционер Младен Кръстаич и помощниците му Стефан Янкович и Неманя Милинчич в КАС, стана ясно от документи, които бяха публикувани от специалиста по спортно право Георги Градев.

Сърбинът бе уволнен през есента на 2023 година от предишния президент на футболния ни съюз - Борислав Михайлов, който назначи на негово място Илиан Илиев.

Кръстаич и помощниците му заведоха дело във ФИФА и го спечелиха, а световната футболна централа отсъди БФС да им изплати компенсация в размер на 312 000 евро.

От футболната ни централа обжалваха решението на ФИФА пред КАС, но съдът в Лозана потвърждава решението на световната футболна централа, че договорите са прекратени без основателна причина. Освен това БФС ще трябва да плати и арбитражни разноски в размер на 6 000 швейцарски франка за всяко дело.



“Докато Михайлов носи личната отговорност за натрупания дълг, Гонзо продължава да хвърля пари за обречени жалби, вместо да изгради качествен екип за преговори с треньорите. Не може да повтаряш една и съща грешка и да очакваш различен резултат.

Вместо ръководството на БФС да се сърди като малки деца за всяка градивна критика, която отправям и да ме блокират във Фейсбук (онзи с каскета), по-добре да ми се бяха обадили да оправя ситуацията – както направих за ЦСКА с екипа на Стипич, когато ги освободиха”, пише Градев на страницата си във “Фейсбук”.