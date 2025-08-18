Септември обърна Добруджа за първа победа през сезона

Отборът на Септември стигна до обрат при домакинството си на Добруджа в мач от 5-ия кръг на efbet Лига. Гостите от Добрич поведоха в резултата с 1:0 в 11-ата минута чрез Милчо Ангелов, но в 18-ата и 37-ата домакините стигнаха до 2:1 след попадения съответно на Бертран Фурие и Мойсес Пара. Така столичани взеха първи три точки през кампанията, след като до момента имаха четири поредни поражения в елита.

С този успех възпитаниците на Стамен Белчев се изравниха по точки на 12-ата позиция със съставите на ЦСКА и Спартак (Варна). За тяхна сметка на дъното в класирането отиде отборът на Славия.

Септември можеше да открие резултата в 10-ата минута. Галин Иванов проби и центрира отдясно успоредно по земя, но Фурие вместо да реализира от два метра срещу вратата, позволи топката да го удари в крака и да не навести мрежата на съперника.

Секунди по-късно Йонашчъ се засуети като последен в защитата на домакините, позволявайки на Ангелов да му отнеме топката и да излезе фронтално очи в очи с Георгиев. Нападателят на Добруджа се възползва максимално от "подаръка", преодоля стража на септемврийци и вкара в празната врата.

Домакините бързо се съвзеха от шока и в 18-ата минута изравниха. Фурие се реваншира за по-ранния си пропуск, овладя с гръб към противниковата врата, избута персоналния си пазач Серафимов, след което се завъртя на 180 градуса и с шут от 15-16 метра в горния ляв ъгъл не остави шанс на Григоров.

В 23-ата минута Сербер пусна добре към Фурие, който пробва да реализира с шпагат, но сантиметри не му достигнаха да засече подаването на своя съотборник.

Все пак Септември стигна до пълен обрат в 34-ата минута. Шутен проби по дясното крило и центрира успоредно по земя към непокрития Пара, който без проблем се разписа в празната врата.

Голът бе прегледан с ВАР заради съмнение, че Шутен е дръпнал с ръка Иванов при пробива, но реферите решиха да зачетат попадението.

Десет минути след почивката Септември получи шанс да втара трети гол след грешка в отбраната на гостите. Сербер пробва да отбележи от 15 метра в празната врата, но шутира слабо и Григоров изчисти от голлинията с шпагат.

Малко по-късно Сербер получи нова възможност очи в очи със стража на Добруджа, но и този път Григоров излезе победител.

23Септември 2:1 Добруджа

Новакът в елита отговори чрез опасен удр с глава на Руменов след час игра, който излезе в аут на сантиметри над напречната греда.

Въпреки тази ситуация Септември продължи да е по-активният тим и в 64-ата минута като по чудо не стигна до трето попадение. Пара овладя в наказателното поле на съперника и отправи много качествен фалцов шут с десния крак, с който нацели лявата греда.