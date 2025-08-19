Скандалът струва скъпо: Марсилия извади Рабио и Роу от състава

Олимпик Марсилия започна сезона с поражение при визитата си на Рен (0:1), но истинската буря избухна след последния съдийски сигнал. В съблекалнята напрежението ескалира между Адриен Рабио и английския нападател Роу, като двамата трябваше да бъдат разделяни от съотборници, спортния директор Бенатия и дори от старши треньора Роберто Де Дзерби, предават френските медии.

Въпреки опитите за успокояване, клубното ръководство реагира твърдо – Рабио и Роу бяха временно извадени от групата и глобени, като санкцията ще бъде дарена на благотворителната фондация на клуба. Решението бе взето със съгласието на Де Дзерби, който подчерта, че характер трябва да се показва на терена, а не в съблекалнята.

Ситуацията е показателна за високите изисквания в тима – още в петък водещи фигури в отбора настояха за повече отдаденост и дисциплина. Рабио упрекна Роу в липса на старание, а английският футболист отвърна остро, което доведе до открит конфликт.

Докато Рабио очаква следващи решения около бъдещето си, положението на Роу изглежда още по-ясно. Нападателят от известно време е в трансферните слухове и интерес към него проявяват Рома и Болоня. Скандалът може да се окаже катализатор за бързото му напускане на „Велодром“.