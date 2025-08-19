Новини
Спорт »
Световен футбол »
ЦСКА с интерес към защитник на Славия

ЦСКА с интерес към защитник на Славия

19 Август, 2025 10:59 498 1

  • славия-
  • жордан семедо варела-
  • цска-
  • футбол

"Червените" търсят футболист отляво на защитата след проваления трансфер на Морган Поати от Лозана

ЦСКА с интерес към защитник на Славия - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

ЦСКА проявява интерес към левия бек на Славия Жордан Семедо Варела, пише foot-africa.com. "Червените" търсят футболист отляво на защитата след проваления трансфер на Морган Поати от Лозана. Юношата на Монако е сред опциите за нов краен бранител на "червените".

Изданието информира, че французинът, който е национал на Кабо Верде, е желан също от два елитни руски клуба – Динамо Махачкала и Оренбург, като е в радара и на турски отбори. На "Александър Шаламанов" се надяват да получат около 400 000 евро за правата на Варела.

Жордан Варела премина в Славия през септември 2024 година. Той има 26 мача за "белите", в които е вкарал два гола.

Той има мачове още за втория отбор на Монако и Серкъл Брюж. През май тази година дебютира за националния отбор на Кабо Верде.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 много прости

    1 0 Отговор
    ЦСКА Ловеч не разбраха, че т. нар. хипер успешен "проект" от првинцията спечели кавърнайсе титли не защото накпи 500 чужденци, а защото имА гръб свише.

    Ще купуват всичко чуждо което им мине през очите и ще се дъбат докато публиката им спадне под 200 души на мач.

    С тия връзки къде ги има пректа и училиен отбор можепе да стане шампион.

    11:07 19.08.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ