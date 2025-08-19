Новини
Радост в "Надежда": Започва ремонт

Радост в "Надежда": Започва ремонт

19 Август, 2025 09:59

Важен приоритет за 2025 година е развитието на спортната инфраструктура

Радост в "Надежда": Започва ремонт - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Започва ремонтът на лекоатлетическата писта на стадион „Локомотив“ в София, съобщиха от Областна администрация-София. Общият бюджет за ремонта е по линия на Програмата за финансово подпомагане на изграждането и обновяването на спортни обекти - държавна и общинска собственост - 2024 г.

„Важен приоритет за 2025 година е развитието на спортната инфраструктура. Освен модернизацията на спортния комплекс „Герена“, ще търсим възможности и за обновяване на други спортни съоръжения, така че София да разполага с модерна, достъпна и функционална спортна база, достойна за една европейска столица на спорта“, заяви пред БТА Цветомир Петров, председател на Столичния общински съвет, в навечерието на първата година на поста.

Проектът за устойчиво обновяване на спортната инфраструктура се осъществява благодарение на политиката на Министерството на младежта и спорта, което през 2024 г. разшири финансовите си инструменти за инвестиции в спорт - включително увеличен бюджет, програми за реновиране и обследване на ключови спортни комплекси и мерки за стабилизиране и подпомагане на спортните федерации.


  • 1 Територията

    1 0 Отговор
    Те по тия писти лумпените мятат бомби на мачовете. Ефекта ще е нулев!

    10:05 19.08.2025

  • 2 за да не се лутате

    0 0 Отговор
    Стадион Локомотив в София не е в Надежда.

    10:27 19.08.2025

