Маркъс Рашфорд: Барса е готов да спечели Шампионската лига, Ямал е най-великият талант

Точно преди месец Маркъс Рашфорд се присъедини към Барселона. Това бе повод нападателят да даде първото си интервю за испанска медия след подписването на договора. Пред SPORT и El Periódico англичанинът разкри първоначалните си впечатления като играч на каталунците.

Той е сигурен, че е намерил отбор, който е готов да спечели Шампионската лига.

„Има основата да го постигне - в противен случай нямаше да са спечелили три купи миналия сезон. Манталитетът и мотивацията са високи и не виждам причина да не спечелим всеки трофей, за който се борим. За мен този отбор е готов да спечели Шампионската лига. Просто искам да помогна с каквото мога. Сезонът е дълъг и футболът е непредсказуем, но отборът и треньорският щаб имат силния манталитет, за да се справят с всяко предизвикателство“, аргументира се Рашфорд.

Нападателят е доволен, че ще играе заедно с Ламин Ямал и останалите млади играчи на Барселона.

"Впечатлен съм от таланта и манталитета на младите. А Ламин е най-великият талант, с когото съм играл. Като човек той е едно нормално 18-годишно момче - забавно, смее се, шегува се с другите. Най-изненадващото е колко зрял е за възрастта си. Как мисли и играе. Ако не спечели тази година "Златната топка", ще го направи следващата", смята той.

Според Рашфорд треньорът Ханзи Флик е един от ключовете за успехите.

„Той е много комуникативен и директен, което е особено важно за много млади играчи. Посоката трябва да е ясна. Мотивацията му е висока да се представи по-добре от миналия сезон, поради което мисля, че отборът ще бъде успешен. Той е специален треньор, който знае как да работи със специални играчи“, каза още Рашфорд.