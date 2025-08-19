Новини
Маркъс Рашфорд: Барса е готов да спечели Шампионската лига, Ямал е най-великият талант

19 Август, 2025 12:58 416 1

Той е сигурен, че е намерил отбор, който е готов да спечели Шампионската лига

Маркъс Рашфорд: Барса е готов да спечели Шампионската лига, Ямал е най-великият талант - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Точно преди месец Маркъс Рашфорд се присъедини към Барселона. Това бе повод нападателят да даде първото си интервю за испанска медия след подписването на договора. Пред SPORT и El Periódico англичанинът разкри първоначалните си впечатления като играч на каталунците.

Той е сигурен, че е намерил отбор, който е готов да спечели Шампионската лига.

„Има основата да го постигне - в противен случай нямаше да са спечелили три купи миналия сезон. Манталитетът и мотивацията са високи и не виждам причина да не спечелим всеки трофей, за който се борим. За мен този отбор е готов да спечели Шампионската лига. Просто искам да помогна с каквото мога. Сезонът е дълъг и футболът е непредсказуем, но отборът и треньорският щаб имат силния манталитет, за да се справят с всяко предизвикателство“, аргументира се Рашфорд.

Нападателят е доволен, че ще играе заедно с Ламин Ямал и останалите млади играчи на Барселона.

"Впечатлен съм от таланта и манталитета на младите. А Ламин е най-великият талант, с когото съм играл. Като човек той е едно нормално 18-годишно момче - забавно, смее се, шегува се с другите. Най-изненадващото е колко зрял е за възрастта си. Как мисли и играе. Ако не спечели тази година "Златната топка", ще го направи следващата", смята той.

Според Рашфорд треньорът Ханзи Флик е един от ключовете за успехите.

„Той е много комуникативен и директен, което е особено важно за много млади играчи. Посоката трябва да е ясна. Мотивацията му е висока да се представи по-добре от миналия сезон, поради което мисля, че отборът ще бъде успешен. Той е специален треньор, който знае как да работи със специални играчи“, каза още Рашфорд.


  • 1 глоги

    0 0 Отговор
    Ако не спечели тази година "Златната топка", ще го направи ПРЕЗ следващата."- смята Рашфорд.

    13:04 19.08.2025

