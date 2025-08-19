Новини
Спорт »
Бг футбол »
Лудогорец уреди бразилец за мачовете с Шкендия

Лудогорец уреди бразилец за мачовете с Шкендия

19 Август, 2025 13:28 372 2

  • ал фатех-
  • матеус машадо-
  • футбол-
  • лига европа-
  • шкендия тетово

Става дума за дошлия под наем от саудитския Ал Фатех Матеус Машадо

Лудогорец уреди бразилец за мачовете с Шкендия - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Лудогорец уреди с картотека за мачовете с Шкендия Тетово от плейофа за влизане в основната фаза в Лига Европа едно от новите си попълнения. Става дума за дошлия под наем от саудитския Ал Фатех Матеус Машадо.

22-годишният бразилец не попадна в групата за мачовете срещу Ференцварош, но ще е на разположение на треньора Руи Мота за срещите със северномакедонците.

Южноамериканецът е добре познат у нас от престоя си в Черно море. Той вече дебютира за "орлите" при нулевото равенство срещу Локомотив София у дома.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Правопис

    0 0 Отговор
    Пред Ш и С и З се пише със.

    Коментиран от #2

    13:38 19.08.2025

  • 2 Уроците на Блага

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Правопис":

    Стига си получавала на правопис, ами земи метни едни кинти през терасата. Чуваш ли ма

    13:51 19.08.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ