Лудогорец уреди бразилец за мачовете с Шкендия

Лудогорец уреди с картотека за мачовете с Шкендия Тетово от плейофа за влизане в основната фаза в Лига Европа едно от новите си попълнения. Става дума за дошлия под наем от саудитския Ал Фатех Матеус Машадо.
22-годишният бразилец не попадна в групата за мачовете срещу Ференцварош, но ще е на разположение на треньора Руи Мота за срещите със северномакедонците.
Южноамериканецът е добре познат у нас от престоя си в Черно море. Той вече дебютира за "орлите" при нулевото равенство срещу Локомотив София у дома.
