ЦСКА пред раздяла с едно от трансферните си разчарования

19 Август, 2025 12:00 400 0

Очаква се той да разтрогне договора си с "червените" в следващите дни

ЦСКА пред раздяла с едно от трансферните си разчарования - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

ЦСКА е пред раздяла с едно от трансферните си разчарования. Става дума за косоваря Зюмюр Бютучи. Очаква се той да разтрогне договора си с "червените" в следващите дни. Това информират медии в Норвегия, като според тях той ще продължи кариерата си в местния Викинг.

Бютучи е добре познат в лидера в норвежкия елит, след като е играл шест години в отбора - от 2015 до 2021 година. В момента Викинг изпитва остра нужда от футболист с неговия профил и завръщането му е много вероятно да се случи.

Роденият в Белгия футболист дойде в ЦСКА през миналото лято със свободен трансфер, но е едно от големите разочарования в отбора. Преди десетина дни той беше отстранен от първия отбор и клубът е започнал процес по раздяла с него.

Зюмюр Бютучи има престои в норвежкия Санднес Улф, РБ Залцбург, Олимпиакос, Коняспор и Анталияспор.


