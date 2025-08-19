ЦСКА пред раздяла с едно от трансферните си разчарования

ЦСКА е пред раздяла с едно от трансферните си разчарования. Става дума за косоваря Зюмюр Бютучи. Очаква се той да разтрогне договора си с "червените" в следващите дни. Това информират медии в Норвегия, като според тях той ще продължи кариерата си в местния Викинг.

Бютучи е добре познат в лидера в норвежкия елит, след като е играл шест години в отбора - от 2015 до 2021 година. В момента Викинг изпитва остра нужда от футболист с неговия профил и завръщането му е много вероятно да се случи.

Роденият в Белгия футболист дойде в ЦСКА през миналото лято със свободен трансфер, но е едно от големите разочарования в отбора. Преди десетина дни той беше отстранен от първия отбор и клубът е започнал процес по раздяла с него.

Зюмюр Бютучи има престои в норвежкия Санднес Улф, РБ Залцбург, Олимпиакос, Коняспор и Анталияспор.