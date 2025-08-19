Новини
Спорт »
Световен футбол »
Па Конате подсилва финландския КуПС преди решаващи битки в Европа

Па Конате подсилва финландския КуПС преди решаващи битки в Европа

19 Август, 2025 17:03 427 0

  • купс -
  • защитник-
  • па конате-
  • efbet лига-
  • ботев пловдив -
  • спартак варна

Футболистът е добре познат на българските фенове с изявите си в efbet Лига

Па Конате подсилва финландския КуПС преди решаващи битки в Европа - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Финландският футболен шампион КуПС привлече в редиците си опитния защитник Па Конате, който е добре познат на българските фенове с изявите си в efbet Лига за Ботев Пловдив и Спартак Варна.

31-годишният ляв бек, роден в Швеция, но национал на Гвинея, вече официално подписа договор с тима от Куопио.

С над 100 мача в българския елит, Конате се утвърди като стабилен и надежден бранител, а сега ще има възможност да се докаже и на скандинавската сцена.

КуПС се готви за ключов плейоф в Лига Европа, където ще премери сили с датския гранд Мидтиланд в битка за място в груповата фаза на престижния турнир. Във вътрешното първенство финландците продължават да преследват шампионската титла, макар и да изостават с три точки от временния лидер Интер Турку.

Привличането на Конате е част от амбициозната стратегия на КуПС да подсили защитата си в решаващите мачове както на европейската, така и на домашната сцена.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ