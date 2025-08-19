Па Конате подсилва финландския КуПС преди решаващи битки в Европа

Финландският футболен шампион КуПС привлече в редиците си опитния защитник Па Конате, който е добре познат на българските фенове с изявите си в efbet Лига за Ботев Пловдив и Спартак Варна.

31-годишният ляв бек, роден в Швеция, но национал на Гвинея, вече официално подписа договор с тима от Куопио.

С над 100 мача в българския елит, Конате се утвърди като стабилен и надежден бранител, а сега ще има възможност да се докаже и на скандинавската сцена.

КуПС се готви за ключов плейоф в Лига Европа, където ще премери сили с датския гранд Мидтиланд в битка за място в груповата фаза на престижния турнир. Във вътрешното първенство финландците продължават да преследват шампионската титла, макар и да изостават с три точки от временния лидер Интер Турку.

Привличането на Конате е част от амбициозната стратегия на КуПС да подсили защитата си в решаващите мачове както на европейската, така и на домашната сцена.