Добруджа ще играе на своя стадион

От БФС съобщи, че лицензионната комисия е дала разрешение на Добруджа да играе своите домакински мачове на стадион "Дружба" в Добрич.

Ето решението на комисията:

Предвид решение на Лицензионната комисия при БФС от 18.08.2025 г, с което се дава лиценз на стадион „Дружба“ град Добрич за провеждане на срещи от ППФЛ /efbet/ Лига в светлата част на денонощието, ФК „Добруджа 1919“ Добрич, ще играе домакинските си срещи от ППФЛ /efbet Лига/ на стадион „Дружба“ град Добрич.