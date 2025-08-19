Новини
Добруджа ще играе на своя стадион

19 Август, 2025 19:20 429 0

Решението е на лицензионната комисия

Добруджа ще играе на своя стадион - 1
Снимка: YouTube
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

От БФС съобщи, че лицензионната комисия е дала разрешение на Добруджа да играе своите домакински мачове на стадион "Дружба" в Добрич.

Ето решението на комисията:

Предвид решение на Лицензионната комисия при БФС от 18.08.2025 г, с което се дава лиценз на стадион „Дружба“ град Добрич за провеждане на срещи от ППФЛ /efbet/ Лига в светлата част на денонощието, ФК „Добруджа 1919“ Добрич, ще играе домакинските си срещи от ППФЛ /efbet Лига/ на стадион „Дружба“ град Добрич.


