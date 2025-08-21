Имане Хелиф отрече, че се е оттеглила от спорта: Това са злонамерени твърдения

Олимпийската шампионка по бокс Имане Хелиф отрече твърденията на бившия си мениджър, че се е оттеглила от спорта, заявявайки, че все още тренира редовно.
Алжирката Хелиф и тайванката Лин Ю-Тин бяха в центъра на вниманието на Олимпийските игри в Париж миналата година, след като бяха дисквалифицирани от Световното първенство през 2023-а от IBA, която заяви, че тестовете за половите хромозоми не са в нормите, съобщава Ройтерс.
Те обаче се състезаваха в Париж, след като бяха одобрени от Международния олимпийски комитет, като и двете спечелиха златни медали в своите категории. Хелиф не е участвала на турнири след победата си в Париж.
Вчера бившият мениджър на Хелиф Насер Йесфах, заяви, че тя е "напуснала света на бокса".
В последващо интервю часове по-късно Йесфах поясни, че е имал предвид само боксовите ангажименти на Хелиф в град Ница, където преди това е била част от клуба.
Хелиф отрече изказванията на Йесфах в публикация във Фейсбук.
"Това са изявления, направени от човек, който вече не ме представлява по никакъв начин и когото смятам, че е предал доверието и страната ми с неверните си и злонамерени твърдения", написа Хелиф.
"Никога не съм обявявала оттеглянето си от бокса. Оставам отдадена на спортната си кариера, тренирам редовно и поддържам физическата си форма между Алжир и Катар в подготовка за предстоящите състезания. Публикуването на подобни слухове има единствената цел да наруши и навреди на спортната и професионалната ми кариера", добави шампионката.
Хелиф трябваше да участва на турнир в Нидерландия през юни, но реши да го пропусне, след като Международната федерация обяви плановете си да въведе тестове за полова идентичност за всички боксьори в своите състезания.
26-годишната Хелиф многократно е заявявала, че е родена жена. През март тя каза, че ще защити титлата си на Олимпийските игри в Лос Анджелис 2028.
