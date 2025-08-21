Новини
Имане Хелиф отрече, че се е оттеглила от спорта: Това са злонамерени твърдения

21 Август, 2025 17:45 396 10

Вчера бившият мениджър на Хелиф Насер Йесфах, заяви, че тя е "напуснала света на бокса"

Имане Хелиф отрече, че се е оттеглила от спорта: Това са злонамерени твърдения - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Олимпийската шампионка по бокс Имане Хелиф отрече твърденията на бившия си мениджър, че се е оттеглила от спорта, заявявайки, че все още тренира редовно.

Алжирката Хелиф и тайванката Лин Ю-Тин бяха в центъра на вниманието на Олимпийските игри в Париж миналата година, след като бяха дисквалифицирани от Световното първенство през 2023-а от IBA, която заяви, че тестовете за половите хромозоми не са в нормите, съобщава Ройтерс.

Те обаче се състезаваха в Париж, след като бяха одобрени от Международния олимпийски комитет, като и двете спечелиха златни медали в своите категории. Хелиф не е участвала на турнири след победата си в Париж.

Вчера бившият мениджър на Хелиф Насер Йесфах, заяви, че тя е "напуснала света на бокса".

В последващо интервю часове по-късно Йесфах поясни, че е имал предвид само боксовите ангажименти на Хелиф в град Ница, където преди това е била част от клуба.

Хелиф отрече изказванията на Йесфах в публикация във Фейсбук.

"Това са изявления, направени от човек, който вече не ме представлява по никакъв начин и когото смятам, че е предал доверието и страната ми с неверните си и злонамерени твърдения", написа Хелиф.

"Никога не съм обявявала оттеглянето си от бокса. Оставам отдадена на спортната си кариера, тренирам редовно и поддържам физическата си форма между Алжир и Катар в подготовка за предстоящите състезания. Публикуването на подобни слухове има единствената цел да наруши и навреди на спортната и професионалната ми кариера", добави шампионката.

Хелиф трябваше да участва на турнир в Нидерландия през юни, но реши да го пропусне, след като Международната федерация обяви плановете си да въведе тестове за полова идентичност за всички боксьори в своите състезания.

26-годишната Хелиф многократно е заявявала, че е родена жена. През март тя каза, че ще защити титлата си на Олимпийските игри в Лос Анджелис 2028.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ВСе в г3

    2 1 Отговор
    Не се е оттеглила, само вече няма да се състезава!

    Коментиран от #3

    17:46 21.08.2025

  • 2 Зъл пес

    5 0 Отговор
    Колко много си личи мъжът в тоя.Стига се е правил на жена.

    17:48 21.08.2025

  • 3 Зъл пес

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "ВСе в г3":

    Не говори в ж.р. за тоя мъж.

    17:48 21.08.2025

  • 4 Типичният българин

    5 0 Отговор
    Няма как да се е отказала, защото тя е той!

    17:50 21.08.2025

  • 5 писаре как си печелите заплатките

    3 0 Отговор
    и кой ви плаща

    бързахте сутринта да пишете обратното за таз мома
    не че ни интересуват вашите често безсмислени пълнежи
    ама не се нахвърляйте да ни сервирате всякакви празни от съдържание статийки

    17:51 21.08.2025

  • 6 Госあ

    5 0 Отговор
    Няма ли да се намери некоя жена да го спука от бой тоо тарикат ?

    17:53 21.08.2025

  • 7 000

    3 0 Отговор
    Травестите за сатани.

    17:55 21.08.2025

  • 8 Може

    4 0 Отговор
    Да спортува в гей порното ! Дано наистина се намери жена която да го набие пред целия свят , защото това нещо трябва да изпита максимално унижение ! Ако го набие мъж няма да е същото.

    17:57 21.08.2025

  • 9 Тя не напуска

    1 0 Отговор
    спорта, просто той се мести в мъжкия спорт...

    17:59 21.08.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

