Новини
Спорт »
Волейбол »
Българки са двете най-млади волейболистки на световно първенство

Българки са двете най-млади волейболистки на световно първенство

22 Август, 2025 13:59 682 2

  • волейболистки-
  • волейбол-
  • дарина нанева-
  • калина венева-
  • тайлант-
  • спорт-
  • световно първенство

Това са централната блокировачка Дарина Нанева (15 години) и посрещачката Калина Венева (16 години)

Българки са двете най-млади волейболистки на световно първенство - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Двете най-млади волейболистки, които ще играят на стартиращото днес световно първенство за жени в Тайланд, са българки.

Това са централната блокировачка Дарина Нанева (15 години) и посрещачката Калина Венева (16 години).

Двете станаха световни шампионки с България на Мондиал 2025 за девойки до 19 години.

Селекционерът на България Антонина Зетова ще разчита на 4 волейболистки, които ликуваха със световната титла до 19 години.

Освен Нанева и Венева, в женския състав на България са още 17-годишните Димана Иванова (разпределител) и Виктория Нинова (либеро).

Най-възрастната волейболистка на Мондиал 2025 пък ще бъде испанската разпределителка Патрисио Гранде Муньос, която е на 46 години.

Световното първенство в Тайланд стартира днес и ще приключи на 7 септември.

България е в група Е заедно с Турция, Канада и Испания.

Мачовете на българките са на 23 август (утре) с Канада, на 25 август с Турция и на 27 август с Испания.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 тва отзад

    2 1 Отговор
    приятелче ли и е

    14:02 22.08.2025

  • 2 Мунчо

    1 0 Отговор
    Гордеем се с вас момичета.
    Маймата им на хирурзите и медиците дето спасяват животи...

    14:24 22.08.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ