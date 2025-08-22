Българки са двете най-млади волейболистки на световно първенство

Двете най-млади волейболистки, които ще играят на стартиращото днес световно първенство за жени в Тайланд, са българки.
Това са централната блокировачка Дарина Нанева (15 години) и посрещачката Калина Венева (16 години).
Двете станаха световни шампионки с България на Мондиал 2025 за девойки до 19 години.
Селекционерът на България Антонина Зетова ще разчита на 4 волейболистки, които ликуваха със световната титла до 19 години.
Освен Нанева и Венева, в женския състав на България са още 17-годишните Димана Иванова (разпределител) и Виктория Нинова (либеро).
Най-възрастната волейболистка на Мондиал 2025 пък ще бъде испанската разпределителка Патрисио Гранде Муньос, която е на 46 години.
Световното първенство в Тайланд стартира днес и ще приключи на 7 септември.
България е в група Е заедно с Турция, Канада и Испания.
Мачовете на българките са на 23 август (утре) с Канада, на 25 август с Турция и на 27 август с Испания.
