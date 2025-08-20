Александър Тунчев: Отиваме да вземем добър резултат

Старши треньорът на Арда - Александър Тунчев говори пред медиите на летището преди заминаването на отбора за Полша. Утре тимът от Кърджали ще се изправи срещу Ракув в двубой от плейофната фаза на Лигата на конференциите.

“Настроението е добро, отиваме да изиграем един добър мач и да вземем добър резултат. Със сигурност се надявам, че тази почивка ще ни се отрази по най-добрия начин и ще изглеждаме по най-добрия начин", започна Тунчев

"Няма някой с проблеми, единствено Крачунов, но той от доста време отсъства. Запознахме се с Ракув. Мога да кажа, че е един много дисциплиниран отбор, пресира високо и агресивно. Очаква ни труден мач. Това казах и на момчетата след предния мач - че правим нещо невероятно и имаме невероятен шанс да влезем в групата на Лигата на конференциите”, заяви наставникът на кърджалийци.