Новини
Спорт »
Бг футбол »
Александър Тунчев: Отиваме да вземем добър резултат

Александър Тунчев: Отиваме да вземем добър резултат

20 Август, 2025 16:21 476 2

  • треньорът -
  • александър тунчев -
  • полша-
  • кърджали-
  • ракув -
  • плейофната фаза -
  • лигата на конференциите

Наставникът на Арда говори пред медиите

Александър Тунчев: Отиваме да вземем добър резултат - 1
Снимка: YouTube
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Старши треньорът на Арда - Александър Тунчев говори пред медиите на летището преди заминаването на отбора за Полша. Утре тимът от Кърджали ще се изправи срещу Ракув в двубой от плейофната фаза на Лигата на конференциите.

“Настроението е добро, отиваме да изиграем един добър мач и да вземем добър резултат. Със сигурност се надявам, че тази почивка ще ни се отрази по най-добрия начин и ще изглеждаме по най-добрия начин", започна Тунчев

"Няма някой с проблеми, единствено Крачунов, но той от доста време отсъства. Запознахме се с Ракув. Мога да кажа, че е един много дисциплиниран отбор, пресира високо и агресивно. Очаква ни труден мач. Това казах и на момчетата след предния мач - че правим нещо невероятно и имаме невероятен шанс да влезем в групата на Лигата на конференциите”, заяви наставникът на кърджалийци.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бате Ачо

    1 0 Отговор
    Успех момчета!
    Българи - Юнаци!

    16:34 20.08.2025

  • 2 Лопата Орешник

    0 0 Отговор
    Хайде на бас с който желае, че това ще е бъдещия треньор на ЦСКА!!!

    16:49 20.08.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ