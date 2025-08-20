Кметът на Стара Загора обяви, че канадски фонд иска да вземе Берое

Кметът на Стара Загора Живко Тодоров коментира появилата се информация в медиите за канадски фонд, който желае да закупи футболния Берое.

"Искаха среща с мен. Аз не успях да бъда на нея, защото бях ангажиран с други дейности, но заместник-кметът Радостин Танев бе на тази среща с въпросния канадски фонд. Те са предложили своята визия, но ние им отвърнахме, че отборът има собственик и не е общински. Общинска е само базата. Те са казали, че ще търсят собственика на Берое, за да проведат разговор. Интересуваха се дали при евентуално придобиване на собствеността ще имат нашата подкрепа", каза Живко Тодоров по време на днешната пресконференция на ръководството на Община Стара Загора.

"Както към този фонд, така и към всеки, който иска да вземе Берое с ясно финансиране и добри намерения - ние като администрация ще бъдем отворени. Това е реалната информация - търсиха ни, но не можем да отговаряме за акции и прехвърляне на собствеността", каза още градоначалникът.