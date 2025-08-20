Новини
Кметът на Стара Загора обяви, че канадски фонд иска да вземе Берое

20 Август, 2025 20:27 557 3

Живко Тодоров коментира ситуацията

Кметът на Стара Загора обяви, че канадски фонд иска да вземе Берое - 1
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Кметът на Стара Загора Живко Тодоров коментира появилата се информация в медиите за канадски фонд, който желае да закупи футболния Берое.

"Искаха среща с мен. Аз не успях да бъда на нея, защото бях ангажиран с други дейности, но заместник-кметът Радостин Танев бе на тази среща с въпросния канадски фонд. Те са предложили своята визия, но ние им отвърнахме, че отборът има собственик и не е общински. Общинска е само базата. Те са казали, че ще търсят собственика на Берое, за да проведат разговор. Интересуваха се дали при евентуално придобиване на собствеността ще имат нашата подкрепа", каза Живко Тодоров по време на днешната пресконференция на ръководството на Община Стара Загора.

"Както към този фонд, така и към всеки, който иска да вземе Берое с ясно финансиране и добри намерения - ние като администрация ще бъдем отворени. Това е реалната информация - търсиха ни, но не можем да отговаряме за акции и прехвърляне на собствеността", каза още градоначалникът.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ццц

    3 0 Отговор
    Да не е фирма на Киро ПараПетков?

    20:35 20.08.2025

  • 2 няма мое, няма твое..

    2 0 Отговор
    Нещо не са им чисти намеренията на тия🙄

    20:38 20.08.2025

  • 3 Август Траян

    1 0 Отговор
    Сегашния собственик има нюх за добри футболисти , обаче банката му е слабичка . Действие изваждане трудно сработва при него. Държи магарето си далеч от добрата паша...

    21:23 20.08.2025

