Въвеждат задължителни генетични тестове за Световното първенство по бокс в Ливърпул

20 Август, 2025 21:05 532 9

Новото правило цели да осигури безопасността на боксьорите и феърплея на турнирите

Въвеждат задължителни генетични тестове за Световното първенство по бокс в Ливърпул - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Международната федерация по бокс (World Boxing) въведе задължителни еднократни генетични тестове за определяне на пола и в мъжките, и в женските категории, съобщава агенция ДПА. Новото правило ще бъде приложено за първи път на Световното първенство в Ливърпул, което започва на 4 септември и завършва десет дни по-късно, предаде БТА.

"Новото правило цели да осигури безопасността на боксьорите и феърплея на турнирите", съобщават от World Boxing.

Всички състезатели, които искат да участват на Световното първенство по бокс в Ливърпул, трябва да направят еднократен PCR (полимеразна верижна реакция) преди началото на турнира, за да бъдат допуснати. През миналия месец сходно решение взе и Световната Атлетика за спортисти, които желаят да се включат в женските категории на Световното първенство през септември.

Дискусиите около половата идентичност в женския спорт нараснаха на Олимпийските игри в Париж, където алжирката Имане Хелиф и тайванката Лин Ю-Тин спечелиха златни медали. Те бяха допуснати до участие от Международния олимпийски комитет (МОК), въпреки че нямаха право да боксират на Световното първенство година по-рано. Тогава обаче решението бе на Международната боксова федерация (ИБА) и бе продиктувано от това, че и двете не издържаха тестове.

МОК, който организира боксовите турнири в Токио 2020 и Париж 2024, отне лиценза на ИБА заради различни причини. От организацията отсъдиха, че Хелиф и Лин са родени като жени и се идентифицират като жени.

Световното първенство в Ливърпул ще бъде първото в историята, организирано от World Boxing.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 редник

    5 0 Отговор
    Ми време беше...

    21:16 20.08.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Недей три

    2 0 Отговор
    Бе шшшшшш........як

    21:21 20.08.2025

  • 4 Комита

    3 1 Отговор
    Опаляя...Ами сега кво шъ правим?? :(

    21:22 20.08.2025

  • 5 Крайно време

    6 0 Отговор
    Ама сега тия амбриажи да връщат медалите или равностойността им после дисквалификация на вечни времена.......

    21:23 20.08.2025

  • 6 Механик

    4 1 Отговор
    до къде се докарахме, а? До там, да ни изледват кой е мъж и коя е жена???
    До къде се докарахме еволюционно? Та ние плюхме на еволюцията си, бе !!!
    А се докарахме до там, защото позволихме на едни дъртаци да станат безразмерно богати и те се приеха за богове и те решиха да поемат "инженерингова еволюция" против човечеството и най-вече, срещу ПРИРОДАТА.

    Коментиран от #7

    21:24 20.08.2025

  • 7 Бесен съм

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Механик":

    Човек,вярвай ми......Б......ти. бокл.......ците....

    21:28 20.08.2025

  • 8 Артилерист

    4 1 Отговор
    Това е престъпление на управниците в спорта (в бокса в случая). Доказан мъж в предишното първенство е допуснат в следващото да млати жени и момичета. Спомням си интервюто с една от пострадалите боксьорки срещу алжиреца. Момичето през сълзи каза, че отдавна е бокса, но такива удари от жена не е получавала. И аз изцяло му вярвам, защото тези жени и момичета са професионалистки и имат представа за силата на участничките в турнира. В този смисъл не е нормално полуфиналистка или финалистка в категорията да бъде бита като аматьока или начинаеща от съперничка. Учудващо е, че водещи се експерти в този спорт не забелязват тази аномалия.
    Подобно положение имаше в тениса със сестрите Уйлямс. Имаше състезателки, които не искаха да играят с тях поради ненормалното им превъзходство. Впоследствие хакери се добраха до личните им данни и се оказа, че те вземат допинг"законно", защото са болни!!!

    Коментиран от #9

    21:36 20.08.2025

  • 9 Значи

    1 1 Отговор

    До коментар #8 от "Артилерист":

    Бой по експеркалите иксперти дето позволяват тая свинщина .Рибата се вмирисва от главата....Просто е.....

    21:46 20.08.2025

