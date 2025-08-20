Новини
Националите тренират здраво за световното по бокс през септември

20 Август, 2025 21:28 342 0

Шампионатът на планетата ще се проведе в Ливърпул

Националите тренират здраво за световното по бокс през септември - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Националният ни отбор по бокс за мъже навлезе в заключителния етап на своята подготовка по пътя към Световното първенство в Ливърпул. Шампионатът на планетата ще се проведе от 4 до 14 септември и е първият под егидата на World boxing. Той ще бъде и сериозна отправна точка за Олимпийските игри в Лос Анджелис 2028 година.

Под наставленията на треньорите Жоел Арате, Валентин Поптолев и Александър Александров мъжете вече провеждат здрави битки на базата в „Дианабад“. Днес националите ни имаха много сериозни спаринги заедно с водещите боксьори на Австрия, Хърватия, Гърция и Косово. Към тях ще се присъединят и представителите на Франция и Румъния.

„Много съм доволен от подготовката към момента. Всички са здрави, тренират усилено и сега е моментът да направят заключителната крачка в развитието си преди Световното първенство. Благодаря на медиите за големия интерес, вярвам, че няма да ви разочароваме. Гледайки отбора ни, имаме шансове за няколко медала на това Световно първенство. Погледите са насочени основно към триото Хавиер Ибаниес, Рами Киуан и Радослав Росенов, но и останалите в състава са много качествени и с потенциал. Ще заминем с 8 боксьори за Ливърпул, като до последно съставът няма да е ясен, ще го обявим следващата седмица. Благодаря на ръководството на федерацията за отличните условия, които ни подсигури. Сигурен съм, че няма да разочароваме президента Красимир Инински и всички, които обичат българския бокс“, сподели Жоел Арате.


