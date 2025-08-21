Новини
България загуби в Нидерландия и не успя да се класира за квалификациите за световното първенство по баскетбол

21 Август, 2025 06:36 420 2

Иван Алипиев отбеляза 15 точки

България загуби в Нидерландия и не успя да се класира за квалификациите за световното първенство по баскетбол - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров

Националният отбор на България по баскетбол за мъже не успя да се класира за основната фаза на квалификациите за световното първенство през 2027 г. В Алмере селекцията на Росен Барчовски загуби от Нидерландия със 70:97 като гост в последния си мач от предквалификациите. Нашите финишират трети в своята група F с баланс от 1-3.

Иван Алипиев отбеляза 15 точки за България. Илиян Пищиков добави 11.

Кейе ван Дер Вурст бе над всички за победителите с 22 точки и 13 aсистенции.

Дебют с екипа на представителния ни тим направи Георги Герганов.



Националите започнаха силно и излязоха напред с 12:4 с помощта на Емил Стоилов, Борислав Младенов и Димитър Димитров. Домакините реагираха и намалиха пасива си до 13:14, но нашите отвърнаха и чрез Иван Алипиев, Димитър Димитров и Константин Костадинов фиксираха 29:25 в своя полза в края на първата част. През втория период българите държаха лидерството, но Нидерландия направи серия от 15-1 и обърна за 51:41.



След паузата Мирослав Васов, Николай Михайлов и Константин Костадинов сведоха изоставането на представителния ни тим до 50:55. “Оранжевите” обаче не се огънаха и поставиха на таблото 67:55 в своя полза в края на третата четвърт. В последните 10 минути Нидерландия не позволи обрат и в края победи с 97:70.



Националният отбор на България за мъже ще участва в предквалификации за Евробаскет 2029.


