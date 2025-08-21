България загуби в Нидерландия и не успя да се класира за квалификациите за световното първенство по баскетбол

Националният отбор на България по баскетбол за мъже не успя да се класира за основната фаза на квалификациите за световното първенство през 2027 г. В Алмере селекцията на Росен Барчовски загуби от Нидерландия със 70:97 като гост в последния си мач от предквалификациите. Нашите финишират трети в своята група F с баланс от 1-3.



Иван Алипиев отбеляза 15 точки за България. Илиян Пищиков добави 11.



Кейе ван Дер Вурст бе над всички за победителите с 22 точки и 13 aсистенции.



Дебют с екипа на представителния ни тим направи Георги Герганов.







Националите започнаха силно и излязоха напред с 12:4 с помощта на Емил Стоилов, Борислав Младенов и Димитър Димитров. Домакините реагираха и намалиха пасива си до 13:14, но нашите отвърнаха и чрез Иван Алипиев, Димитър Димитров и Константин Костадинов фиксираха 29:25 в своя полза в края на първата част. През втория период българите държаха лидерството, но Нидерландия направи серия от 15-1 и обърна за 51:41.







След паузата Мирослав Васов, Николай Михайлов и Константин Костадинов сведоха изоставането на представителния ни тим до 50:55. “Оранжевите” обаче не се огънаха и поставиха на таблото 67:55 в своя полза в края на третата четвърт. В последните 10 минути Нидерландия не позволи обрат и в края победи с 97:70.







Националният отбор на България за мъже ще участва в предквалификации за Евробаскет 2029.

Поставете оценка: ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Оценка от 0 гласа.