Коко Гоф прави промени в треньорския си екип преди US Open

В навечерието на Откритото първенство на САЩ по тенис, световната номер 3 Коко Гоф изненада феновете си с неочаквана рокада в треньорския си щаб. Американската звезда, която вече има два трофея от Големия шлем, се раздели с Матю Дейли – само броени дни преди старта на престижния турнир в Ню Йорк.

Въпреки раздялата с Дейли, Гоф не остава без подкрепа. Тя ще продължи да разчита на опитния Жан-Кристоф Форел, с когото работи от години, а към екипа ѝ се присъединява и специалистът по биомеханика Гавин Макмилан.

Макмилан е добре познат в тенис средите, след като е работил с настоящата номер 1 Арина Сабаленка, като е допринесъл за усъвършенстването на нейния сервис и форхенд. Вчера Гоф бе забелязана да тренира на кортовете на „Били Джийн Кинг“ в компанията на Форел и Макмилан, демонстрирайки амбиция и желание за ново начало. През последните месеци обаче формата на младата американка претърпя спад – след финала на Откритото първенство на Франция и силното ѝ представяне на финалите на WTA, тя записа едва четири победи на сингъл след „Ролан Гарос“ и отпадна още в първия кръг на „Уимбълдън“.

Сега всички погледи са насочени към предстоящия US Open, където Гоф ще се опита да защити титлата си от миналата година. Основната схема на турнира стартира в неделя, а преди това, в четвъртък вечерта, шампионката от 2023 ще излезе на корта „Артър Аш“ за демонстративен мач, който със сигурност ще привлече вниманието на почитателите на тениса по цял свят.