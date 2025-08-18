Легендата на Германия: Байерн Мюнхен може да спечели Шампионската лига

Легендата на Байерн Мюнхен и националния отбор на Германия Лотар Матеус прогнозира, че баварския гранд може да спечели Шампионската лига този сезон, като уверява, че тимът на Венсан Компани е ясен фаворит в Бундеслигата.

Бившият национал на Германия и носител на "Златната топка" за 1991 година вярва, че Хари Кейн и Компани могат да поведат Байерн към европейски успех. Баварците започнаха сезона силно, като спечелиха Суперкупата на Германия след победа с 2:1 над Щутгарт.

Миналия сезон Байерн доминираше в Бундеслигата с аванс от 13 точки, а сега съставът изглежда още по-силен с формата на Кейн, новото попълнение Луис Диас и други водещи играчи. Матеус смята, че клубът е възстановил баланс и стабилност след периодите на турбулентност под ръководството на Нагелсман и Тухел, което поставя основата за сериозен европейски поход.

64-годишният германец прогнозира, че Байерн ще има сезон, пълен с трофеи, както на национално, така и на европейско ниво. В интервю за kicker Матеус заяви:

"Ако отборът остане здрав, може да се бори сред топ 4 в Европа и да спечели Шампионската лига. Въпросът кой ще бъде шампион на Германия е ясен – това ще е Байерн."