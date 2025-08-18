Новини
Спорт »
Световен футбол »
Легендата на Германия: Байерн Мюнхен може да спечели Шампионската лига

Легендата на Германия: Байерн Мюнхен може да спечели Шампионската лига

18 Август, 2025 17:30 316 0

  • лотар матеус-
  • байерн мюнхен-
  • футбол-
  • шампионска лига

Бившият национал на Германия и носител на "Златната топка" за 1991 година вярва, че Хари Кейн и Компани могат да поведат Байерн към европейски успех

Легендата на Германия: Байерн Мюнхен може да спечели Шампионската лига - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Легендата на Байерн Мюнхен и националния отбор на Германия Лотар Матеус прогнозира, че баварския гранд може да спечели Шампионската лига този сезон, като уверява, че тимът на Венсан Компани е ясен фаворит в Бундеслигата.

Бившият национал на Германия и носител на "Златната топка" за 1991 година вярва, че Хари Кейн и Компани могат да поведат Байерн към европейски успех. Баварците започнаха сезона силно, като спечелиха Суперкупата на Германия след победа с 2:1 над Щутгарт.

Миналия сезон Байерн доминираше в Бундеслигата с аванс от 13 точки, а сега съставът изглежда още по-силен с формата на Кейн, новото попълнение Луис Диас и други водещи играчи. Матеус смята, че клубът е възстановил баланс и стабилност след периодите на турбулентност под ръководството на Нагелсман и Тухел, което поставя основата за сериозен европейски поход.

64-годишният германец прогнозира, че Байерн ще има сезон, пълен с трофеи, както на национално, така и на европейско ниво. В интервю за kicker Матеус заяви:
"Ако отборът остане здрав, може да се бори сред топ 4 в Европа и да спечели Шампионската лига. Въпросът кой ще бъде шампион на Германия е ясен – това ще е Байерн."


Поставете оценка:
Оценка 3 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ