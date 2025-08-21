Новини
Спорт »
Световен футбол »
Футболна муза се изявява като инфлуенсър

Футболна муза се изявява като инфлуенсър

21 Август, 2025 20:59 311 0

  • никола залевски-
  • никол лузарди-
  • сексапил-
  • секси-
  • футбол

Двамата са заедно от почти 3 г. и не спират да показват чувствата си

Футболна муза се изявява като инфлуенсър - 1
Снимка: Instagram
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Връзката между полския национал Никола Залевски и италианската красавица Никол Лузарди е по-силна от всякога. Двамата са заедно от почти 3 г. и не спират да показват чувствата си.

Заради футбола Залевски се премести от Рим в Бергамо, а любимата му не се поколеба да го последва. Когато се запознаха, тя беше танцьорка, но се отказа от професията си заради него.

В последно време Никол се изявява като инфлуенсър и определено може да се каже, че ѝ се отдава. Перфектното тяло, съчетано с харизматична усмивка привличат като магнит не само Никола Залевски.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ