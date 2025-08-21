Футболна муза се изявява като инфлуенсър

Връзката между полския национал Никола Залевски и италианската красавица Никол Лузарди е по-силна от всякога. Двамата са заедно от почти 3 г. и не спират да показват чувствата си.

Заради футбола Залевски се премести от Рим в Бергамо, а любимата му не се поколеба да го последва. Когато се запознаха, тя беше танцьорка, но се отказа от професията си заради него.

В последно време Никол се изявява като инфлуенсър и определено може да се каже, че ѝ се отдава. Перфектното тяло, съчетано с харизматична усмивка привличат като магнит не само Никола Залевски.