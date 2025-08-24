Новини
Спорт »
Тенис »
Мария Шарапова официално влезе в Залата на славата (ВИДЕО)

Мария Шарапова официално влезе в Залата на славата (ВИДЕО)

24 Август, 2025 09:59 873 7

  • залата на славата-
  • мария шарапова-
  • спорт-
  • тенис-
  • тенис на корт

Огромна изненада на церемонията

Мария Шарапова официално влезе в Залата на славата (ВИДЕО) - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Мария Шарапова официално бе приета в “Залата на славата” на тениса. Рускинята стана част от клас 2025, като церемонията в Нюпорт донесе и голяма изненада – именно дългогодишната ѝ съперничка Серина Уилямс я представи на сцената.

„Знам, че може би съм последният човек, който очаквахте да видите тази вечер. Честно казано, преди години и аз щях да кажа същото“, започна Уилямс. Тя призна, че е приела поканата на Шарапова мигновено и с огромна радост.

Двете имаха бурно съперничество на корта, белязано от 20 победи за американката срещу едва 2 за рускинята. Въпреки това именно Шарапова нанесе една от най-болезнените загуби на Уилямс – финала на Уимбълдън 2004. „Искахме едно и също – да сме най-добрите. Това направи съперничеството ни легендарно“, каза Серина.

Разчувствана, Шарапова благодари на бившата си съперничка: „Серина ми помогна да извадя най-доброто от себе си. Истински дар е да имаш такъв противник. Ще ѝ бъда вечно благодарна.“ Тя отдаде специална почит и на баща си Юри, който също не скри сълзите си.

В клас 2025 на “Залата на славата” попаднаха още легендарните братя Боб и Майк Брайън – най-успешната двойка в историята с 16 титли от Големия шлем и олимпийско злато.


Поставете оценка:
Оценка 4.2 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Синя София

    0 11 Отговор
    В залата на славата влиза една допингирана рускиня, това ли е славата,допингът.....

    10:02 24.08.2025

  • 2 Госта..

    6 2 Отговор
    Грио,Гришо защо не си стоя на задника при Маша ???

    10:03 24.08.2025

  • 3 Браво, Маша

    4 2 Отговор
    Браво, истински боец. Истинска рускиня, умна, красива, можеща и късметлийка.

    10:20 24.08.2025

  • 4 Не стана наша

    3 1 Отговор
    Гришо, а можеше да си мечока на Маша.

    10:21 24.08.2025

  • 5 А нашия

    1 1 Отговор
    Де е у асково ше иде и без деца ше остане

    10:27 24.08.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Факт

    0 1 Отговор
    Очакваме поредната интрига!

    10:54 24.08.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ