Мария Шарапова официално влезе в Залата на славата (ВИДЕО)

Мария Шарапова официално бе приета в “Залата на славата” на тениса. Рускинята стана част от клас 2025, като церемонията в Нюпорт донесе и голяма изненада – именно дългогодишната ѝ съперничка Серина Уилямс я представи на сцената.

„Знам, че може би съм последният човек, който очаквахте да видите тази вечер. Честно казано, преди години и аз щях да кажа същото“, започна Уилямс. Тя призна, че е приела поканата на Шарапова мигновено и с огромна радост.

Serena Williams introduces Maria Sharapova to the Tennis Hall of Fame



"I know I'm probably the last person you'd be expecting to see tonight”



"We had our differences. To the world, we looked miles apart, but the truth is we weren't”



All of this. 🥹



Двете имаха бурно съперничество на корта, белязано от 20 победи за американката срещу едва 2 за рускинята. Въпреки това именно Шарапова нанесе една от най-болезнените загуби на Уилямс – финала на Уимбълдън 2004. „Искахме едно и също – да сме най-добрите. Това направи съперничеството ни легендарно“, каза Серина.

Sharapova with some fantastic words to dad Yuri.



Both cry.



Разчувствана, Шарапова благодари на бившата си съперничка: „Серина ми помогна да извадя най-доброто от себе си. Истински дар е да имаш такъв противник. Ще ѝ бъда вечно благодарна.“ Тя отдаде специална почит и на баща си Юри, който също не скри сълзите си.

В клас 2025 на “Залата на славата” попаднаха още легендарните братя Боб и Майк Брайън – най-успешната двойка в историята с 16 титли от Големия шлем и олимпийско злато.