Гришо запази позицията си в Световната ранглиста

24 Август, 2025 16:29 623 1

34-годишният Димитров, който в момента лекува контузия на големия гръден мускул, получена на юли в четвъртия кръг на „Уимбълдън“, има актив от 2045 точки

Гришо запази позицията си в Световната ранглиста - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Най-добрият български тенисист Григор Димитров запази 25-ата си позиция в световната ранглиста по тенис при мъжете.

34-годишният Димитров, който в момента лекува контузия на големия гръден мускул, получена на юли в четвъртия кръг на „Уимбълдън“, има актив от 2045 точки.

В челото на класацията на сингъл промени няма. Шампионът от „Уимбълдън“ Яник Синер (Италия) е номер 1 с 11480 точки, следван от победителя на „Ролан Гарос“ Карлос Алкарас (Испания) с 9590 точки и от Александър Зверев (Германия) с 6230 точки.

Британецът Лойд Гласпуул остава начело в ранглистата на двойки с 8390 точки.


  • 1 Ивелин Михайлов

    2 2 Отговор
    кви позиции бе с това рамо казаха, че над 1 година изобщо няма да играе...

    16:52 24.08.2025

