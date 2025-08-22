Резултати от първите срещи от плейофите в лига Европа

Снощи се играха 12 мача от плейофите в Лига Европа. Някои отбори взеха комфортна преднина преди реваншите, но в повечето всичко ще се реши след седмица. Българският шампион Лудогорец загуби с 1:2 като гост на Шкендия и остави развръзката за втория мач в Разград.
Ето и всички резултати:
Линкълн Ред Импс (Гиб) - Брага (Порт) 0:4
Абърдийн (Шот) - ФКСБ (Рум) 2:2
Риека (Хър) - ПАОК (Гър) 1:0
Лех Познан (Пол) - Генк (Бел) 1:5
Слован Братислава (Слвк) - Йънг Бойс (Шмейц) 0:1
Зрински (БиХ) - Утрехт (Нид) 0:2
Макаби Тел Авив (Изр) - Динамо Киев (Укр) 3:1
Панатинайкос (Гър) - Самсунспор (Тур) 2:1
Шкендия (Мак) - Лудогорец (Бъл) 2:1
Бран (Нор) - АЕК Ларнака (Кип) 2:1
Малмьо ФФ (Шв) - Сигма Оломуц (Чех) 3:0
Мидтиланд (Дан) - КуПС (Фин) 4:0
