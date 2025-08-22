Новини
Резултати от първите срещи от плейофите в лига Европа

22 Август, 2025 07:00

Лудогорец загуби с 1:2 като гост на Шкендия и остави развръзката за втория мач в Разград

Резултати от първите срещи от плейофите в лига Европа - 1
Снимка:
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Снощи се играха 12 мача от плейофите в Лига Европа. Някои отбори взеха комфортна преднина преди реваншите, но в повечето всичко ще се реши след седмица. Българският шампион Лудогорец загуби с 1:2 като гост на Шкендия и остави развръзката за втория мач в Разград.

Ето и всички резултати:

Линкълн Ред Импс (Гиб) - Брага (Порт) 0:4

Абърдийн (Шот) - ФКСБ (Рум) 2:2

Риека (Хър) - ПАОК (Гър) 1:0

Лех Познан (Пол) - Генк (Бел) 1:5

Слован Братислава (Слвк) - Йънг Бойс (Шмейц) 0:1

Зрински (БиХ) - Утрехт (Нид) 0:2

Макаби Тел Авив (Изр) - Динамо Киев (Укр) 3:1

Панатинайкос (Гър) - Самсунспор (Тур) 2:1

Шкендия (Мак) - Лудогорец (Бъл) 2:1

Бран (Нор) - АЕК Ларнака (Кип) 2:1

Малмьо ФФ (Шв) - Сигма Оломуц (Чех) 3:0

Мидтиланд (Дан) - КуПС (Фин) 4:0


