ФИФА изпрати Христо Стоичков на специална мисия в Киргизстан с основна цел – подпомагане развитието на младите футболисти.

В първия ден от визитата си в Бишкек българската легенда изнесе лекция за новите тенденции във футбола и програмите на ФИФА.

„За първи път съм в Киргизстан и съм благодарен за невероятното посрещане – сподели Стоичков чрез официалния профил на своя бранд във „Фейсбук“. – Като част от делегацията на ФИФА представихме лекция пред местните специалисти. Впечатлен съм от отношението, вниманието и познанието на хората в Бишкек! Утре предстои важният момент – ще открием футболно училище и терен за децата.“

Медиите в Киргизстан посрещнаха Камата като супергерой, отбелязвайки, че легенда от такъв ранг никога досега не е посещавала страната. От миналата година Стоичков е световен посланик на ФИФА.