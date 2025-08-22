ФИФА изпрати Христо Стоичков на специална мисия в Киргизстан с основна цел – подпомагане развитието на младите футболисти.
В първия ден от визитата си в Бишкек българската легенда изнесе лекция за новите тенденции във футбола и програмите на ФИФА.
„За първи път съм в Киргизстан и съм благодарен за невероятното посрещане – сподели Стоичков чрез официалния профил на своя бранд във „Фейсбук“. – Като част от делегацията на ФИФА представихме лекция пред местните специалисти. Впечатлен съм от отношението, вниманието и познанието на хората в Бишкек! Утре предстои важният момент – ще открием футболно училище и терен за децата.“
Медиите в Киргизстан посрещнаха Камата като супергерой, отбелязвайки, че легенда от такъв ранг никога досега не е посещавала страната. От миналата година Стоичков е световен посланик на ФИФА.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 хмммм
09:35 22.08.2025
2 ицу кюрда
09:42 22.08.2025
3 Мръсната уста
Някой да го предупреди, че това са строителни работници мюсулмани и може да се окаже, че са го вградили в някоя стена. Да не се повтори съдбата на Джеймс Кук с нашия ритникултурник!
10:31 22.08.2025