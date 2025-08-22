Жирона се обърна към Барселона за дефанзивния халф

От Жирона са се обърнали към Барселона с цел да вземат под наем дефанзивния халф Марк Касадо, съобщава платформата RAC1 на страницата си в “X”.

“Блаугранас” обаче не искат да дават под наем футболиста си, а да го продадат. Причината са продължаващите финансови затруднения на каталунците и нуждата от свежи постъпления, за да бъдат завършени регистрации на играчи в Ла Лига.

Касадо е възпитаник на академията на Барселона. Като част от основния отбор на каталунците халфът участва в 41 мача във всички турнири, в които е отбелязал 1 гол и е направил 6 асистенции. Настоящият договор на играча с клуба е до лятото на 2028 г. Според Transfermarkt пазарната стойност на футболиста възлиза на 30 млн. евро.