Лъчезар Котев: Никой не броеше Арда

Футболистът на Арда Лъчезар Котев говори след загубата с 0:1 от полския Ракув в плейофния кръг на Лигата на конференциите. Реваншът е след седмица в Кърджали.

“Отдадохме повече респект на поляците, отколкото трябваше. В първите минути се изненадахме. Очаквахме да ни пресират. Грешките се случват. Смятам, че 1:0 е добър турнирен резултат при положение, че имаш домакинство.

Може би една идея бяха по-агресивни и динамични от нас, но в реванша ще е по-различно, защото сме домакини.

Треньорът ще каже какво можем да променим в реванша, но смятам, че има какво още да дадем в предни позиции.

Не мисля, че шансовете ни намаляват. Никой не ни броеше да стигнем изобщо дотук”, заяви Котев, след чийто удар топката срещна гредата на мача снощи.