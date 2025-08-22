Новини
Лъчезар Котев: Никой не броеше Арда

Лъчезар Котев: Никой не броеше Арда

22 Август, 2025 11:59 519 2

Не мисля, че шансовете ни намаляват

Лъчезар Котев: Никой не броеше Арда - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Футболистът на Арда Лъчезар Котев говори след загубата с 0:1 от полския Ракув в плейофния кръг на Лигата на конференциите. Реваншът е след седмица в Кърджали.

“Отдадохме повече респект на поляците, отколкото трябваше. В първите минути се изненадахме. Очаквахме да ни пресират. Грешките се случват. Смятам, че 1:0 е добър турнирен резултат при положение, че имаш домакинство.

Може би една идея бяха по-агресивни и динамични от нас, но в реванша ще е по-различно, защото сме домакини.

Треньорът ще каже какво можем да променим в реванша, но смятам, че има какво още да дадем в предни позиции.

Не мисля, че шансовете ни намаляват. Никой не ни броеше да стигнем изобщо дотук”, заяви Котев, след чийто удар топката срещна гредата на мача снощи.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Цскар

    2 2 Отговор
    До тука сте шалвари.Поляците ша ва бият и тука.

    Коментиран от #2

    12:08 22.08.2025

  • 2 Байрактар"70

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Цскар":

    А, ти бе, ...без гащи, от и за къде си?

    12:24 22.08.2025

