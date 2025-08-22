Новини
Спорт »
Световен футбол »
Любимец на Жозе Моуриньо се завръща в Серия "А"

22 Август, 2025 12:59 453 0

  • неманя матич-
  • футбол-
  • серия а-
  • сасуоло-
  • жозе моуриньо

Така бившият сръбски национал се завръща в Италия, където носеше екипа на Рома през сезон 2022/23

Любимец на Жозе Моуриньо се завръща в Серия "А" - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Новакът в Серия "А" Сасуоло ще подпише с опитния полузащитник Неманя Матич, който ще пристигне в клуба като свободен агент, съобщава Фабрицио Романо. Договорът между двете страни първоначално ще бъде само за един сезон, но може да бъде удължен с допълнителна година.

Така бившият сръбски национал се завръща в Италия, където носеше екипа на Рома през сезон 2022/23. Той обаче има най-много мачове в Премиър лийг, където се подвизаваше с цветовете на Челси и Манчестър Юнайтед в общо 251 срещи. 37-годишният ветеран също така е известен като един от любимците на Жозе Моуриньо, който му е бил треньор и в трите изброени отбора. През последните две години Матич игра във Франция, като първо премина през Рен, а след това и в Лион, където за сезон и половина записа 58 мача.


