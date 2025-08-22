Напусналият Бютучи: Усещах хаос в ЦСКА, не се вписвах в отбора

ЦСКА се раздели с крилото Зюмюр Бютучи в началото на седмицата. Косоварят сподели, че е усещал хаос при "червените" и мотивацията му е била ниска. Той добави, че е отворен към всякакви възможности за продължаване на своята кариера.

"Търся клуб и място, където отново да почувствам удоволствие. Искам нещо, което истински ме радва и вдъхновява. Отворен съм за всичко, но няма да отговарям на въпроси дали искам да се върна във Викинг", каза Бютучи пред Atfenbladet.no.

28-годишното крило споделя, че решението за раздяла с ЦСКА е било общо. Той признава и за скандал с вратар в отбора (б.а. Фьодор Лапоухов) по време на тренировка, но подчертава, че това няма общо с прекратяването на контракта му. "„Същото каза и вратарят. Не беше нищо повече от словесен спор, какъвто често се случва на тренировъчното игрище“.

„Имаше ужасни терени и стадиони. Освен това се усещаше хаос в клуба. Бях пуснат да играя, преди да съм напълно възстановен от контузия. Мотивацията ми беше много ниска. Просто не се вписвах там“, коментира още Бютучи.

„Както вече казах, отворен съм за почти всичко. Включително и клубове от Елитсериен (б.р. – първа дивизия на Норвегия). Телефонът ми не спира да звъни. Бях в чужбина пет години и половина, но съм на добра възраст. Имам поне още пет добри сезона пред себе си“, добавя крилото.