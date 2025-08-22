Резултати от първите срещи от плейофите в Лига на конференциите

Снощи се играха първите мачове от плейофите в Лига на конференциите. Някои отбори взеха комфортна преднина преди реваншите, но в повечето всичко ще се реши след седмица. Българските представители Левски и Арда, допуснаха поражения, съответно от АЗ Алкмаар с 0:2 и от Ракув с 0:1.

Ето и всички резултати:

Розенборг - Майнц 2:1

Волфсбургер - Омония 2:1

Дьор - Рапид 2:1

Хамрун - РФС 1:0

Хекен - ЧФР Клуж 7:2

Башакшехир - Унив. Крайова - 1:2.

Андерлет - АЕК 1:1

Брейдаблик - Виртус 2:1

Дрита - Диферданж 2:1

Житомир - Фиорентина 0:3

ЛЕВСКИ - АЗ АЛКМААР 0:2

Неман - Райо Валекано 0:1

Олимпия Любляна - Ноа 1:4

Спарта Прага - Рига 2:0

Страсбург - Брьондби 0:0

Целие - Баник Острава 1:0

Шахтьор Донецк - Сервет 1:1

Лозана - Бешикташ 1:1

Ягелония - Динамо Тирана 3:0

Шелбърн - Линфийлд 3:1

Кристъл Палас - Фредрикстад 1:0

РАКУВ - АРДА 1:0

Санта Клара - Шамрок Роувърс 1:2

Хибърниън - Легия 1:2