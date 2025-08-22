Новини
Спорт »
Световен футбол »
Резултати от първите срещи от плейофите в Лига на конференциите

Резултати от първите срещи от плейофите в Лига на конференциите

22 Август, 2025 07:30 504 1

  • лига на конференциите-
  • футбол-
  • резултати-
  • арда

Някои отбори взеха комфортна преднина преди реваншите, но в повечето всичко ще се реши след седмица

Резултати от първите срещи от плейофите в Лига на конференциите - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Снощи се играха първите мачове от плейофите в Лига на конференциите. Някои отбори взеха комфортна преднина преди реваншите, но в повечето всичко ще се реши след седмица. Българските представители Левски и Арда, допуснаха поражения, съответно от АЗ Алкмаар с 0:2 и от Ракув с 0:1.

Ето и всички резултати:

Розенборг - Майнц 2:1

Волфсбургер - Омония 2:1

Дьор - Рапид 2:1

Хамрун - РФС 1:0

Хекен - ЧФР Клуж 7:2

Башакшехир - Унив. Крайова - 1:2.

Андерлет - АЕК 1:1

Брейдаблик - Виртус 2:1

Дрита - Диферданж 2:1

Житомир - Фиорентина 0:3

ЛЕВСКИ - АЗ АЛКМААР 0:2

Неман - Райо Валекано 0:1

Олимпия Любляна - Ноа 1:4

Спарта Прага - Рига 2:0

Страсбург - Брьондби 0:0

Целие - Баник Острава 1:0

Шахтьор Донецк - Сервет 1:1

Лозана - Бешикташ 1:1

Ягелония - Динамо Тирана 3:0

Шелбърн - Линфийлд 3:1

Кристъл Палас - Фредрикстад 1:0

РАКУВ - АРДА 1:0

Санта Клара - Шамрок Роувърс 1:2

Хибърниън - Легия 1:2


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Вижте

    0 0 Отговор
    Припознати кьде е Хамрун на крачка от влизане аьа Групите.А вас ви няма никаде даже и вьв БГ.А кьде са вашите екзекутори Мура,Заря.

    07:48 22.08.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ