Резултати от първите срещи от плейофите в Лига на конференциите

Снощи се играха първите мачове от плейофите в Лига на конференциите. Някои отбори взеха комфортна преднина преди реваншите, но в повечето всичко ще се реши след седмица. Българските представители Левски и Арда, допуснаха поражения, съответно от АЗ Алкмаар с 0:2 и от Ракув с 0:1.
Ето и всички резултати:
Розенборг - Майнц 2:1
Волфсбургер - Омония 2:1
Дьор - Рапид 2:1
Хамрун - РФС 1:0
Хекен - ЧФР Клуж 7:2
Башакшехир - Унив. Крайова - 1:2.
Андерлет - АЕК 1:1
Брейдаблик - Виртус 2:1
Дрита - Диферданж 2:1
Житомир - Фиорентина 0:3
ЛЕВСКИ - АЗ АЛКМААР 0:2
Неман - Райо Валекано 0:1
Олимпия Любляна - Ноа 1:4
Спарта Прага - Рига 2:0
Страсбург - Брьондби 0:0
Целие - Баник Острава 1:0
Шахтьор Донецк - Сервет 1:1
Лозана - Бешикташ 1:1
Ягелония - Динамо Тирана 3:0
Шелбърн - Линфийлд 3:1
Кристъл Палас - Фредрикстад 1:0
РАКУВ - АРДА 1:0
Санта Клара - Шамрок Роувърс 1:2
Хибърниън - Легия 1:2
