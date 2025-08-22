Левски: Отборът и публиката заедно показаха, че мястото ни е в Европа

От Левски излязоха с послание в социалните мрежи след снощната загуба от АЗ Алкмаар с 0:2 в първия двубой от плейофите за влизане в основната схема на Лигата на конференциите. "Сините" допуснаха два гола в рамките на 6 минути през второто полувреме, но все пак са горди, че отборът и публиката са показали, че мястото им е в Европа.
"Футболът е игра на голове. Но и игра на емоции. А европейските вечери имат един особен емоционален заряд, защото защитаваш честта на Левски пред цяла България. И можем да сме горди, че отборът и публиката заедно показаха, че мястото ни е в Европа.
Остават 6 дни до реванша", написаха от "Герена".
