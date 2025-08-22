Новини
Левски: Отборът и публиката заедно показаха, че мястото ни е в Европа

22 Август, 2025

Остават 6 дни до реванша

От Левски излязоха с послание в социалните мрежи след снощната загуба от АЗ Алкмаар с 0:2 в първия двубой от плейофите за влизане в основната схема на Лигата на конференциите. "Сините" допуснаха два гола в рамките на 6 минути през второто полувреме, но все пак са горди, че отборът и публиката са показали, че мястото им е в Европа.

"Футболът е игра на голове. Но и игра на емоции. А европейските вечери имат един особен емоционален заряд, защото защитаваш честта на Левски пред цяла България. И можем да сме горди, че отборът и публиката заедно показаха, че мястото ни е в Европа.

Остават 6 дни до реванша", написаха от "Герена".


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 пешо

    9 3 Отговор
    уефски отдавна трябваше да са във В група

    13:33 22.08.2025

  • 2 пешо

    10 1 Отговор
    бият ги като тъпан , а те горди

    13:35 22.08.2025

  • 3 Последния Софиянец

    7 1 Отговор
    Старание има но няма класа.

    13:35 22.08.2025

  • 4 АЗ АЛКМААР

    4 0 Отговор
    Ние ви показахме къде ви е мястото! Европа, ама друг път!

    13:43 22.08.2025

  • 5 Колко

    4 0 Отговор
    на нула трябва да паднат, че да замълчат!?

    13:49 22.08.2025

  • 6 Хотели

    4 0 Отговор
    Нито Европа,нито първи в България,а само калъфка,накрая идват Делиормана и всичко приключва, иначе приказки много

    13:50 22.08.2025

  • 7 Хотелиерство

    3 0 Отговор
    Събирайте пари да платите на Киро да ви пусне до първо място,ама нямате толкова

    13:52 22.08.2025

  • 8 Бай Ганьо

    2 0 Отговор
    Много правилно и отборът и публиката са от Европа от Сухата река и Факултета. Няма грешка в заглавието.

    13:59 22.08.2025

  • 9 Разбирач

    0 0 Отговор
    И така да е, отпадате, а с лигата на конференциите ще играят само Лудогорец и Арда. Само турските представители в България продължават

    13:59 22.08.2025

  • 10 Тома

    0 0 Отговор
    Снощи без да играят нидерландците биха с два гола.Каква Европа какви 5 лева.

    14:00 22.08.2025

