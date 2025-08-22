Чистката в ЦСКА продължава, още един си тръгна от "армейците"

ЦСКА се раздели с крилото Джейсън Локило. Днес клубът и футболистът прекратиха договорните си отношения по взаимно съгласие, обявиха "червените".
Белгиецът пристигна в ЦСКА през лятото на 2024 г. и оттогава записа участие в 27 мача, отбелязвайки 1 гол за отбора.
"ЦСКА желае успех на Джейсън Локило в бъдещите предизвикателства", написаха от клуба.
Преди това "червените" се разделиха с Лиъм Купър, Зюмюр Бютучи и Тибо Вион.
1 Кокошката🐔🐔🐔
Коментиран от #2
14:40 22.08.2025
2 Коко
До коментар #1 от "Кокошката🐔🐔🐔":В много редки случаи, футболитите докарват номера на обувките си в IQ. Важното е да са добри по душа.
14:47 22.08.2025