Чистката в ЦСКА продължава, още един си тръгна от "армейците"

22 Август, 2025 14:29 626 2

  • джейсън локило-
  • цска-
  • футбол

Чистката в ЦСКА продължава, още един си тръгна от "армейците" - 1
Павел Ковачев

ЦСКА се раздели с крилото Джейсън Локило. Днес клубът и футболистът прекратиха договорните си отношения по взаимно съгласие, обявиха "червените".

Белгиецът пристигна в ЦСКА през лятото на 2024 г. и оттогава записа участие в 27 мача, отбелязвайки 1 гол за отбора.

"ЦСКА желае успех на Джейсън Локило в бъдещите предизвикателства", написаха от клуба.

Преди това "червените" се разделиха с Лиъм Купър, Зюмюр Бютучи и Тибо Вион.


  • 1 Кокошката🐔🐔🐔

    5 0 Отговор
    Има ли поне един от така нареченото ръководство на ЦСКА с IQ над 80❓ Питам и отговор не чакам ❗

    Коментиран от #2

    14:40 22.08.2025

  • 2 Коко

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "Кокошката🐔🐔🐔":

    В много редки случаи, футболитите докарват номера на обувките си в IQ. Важното е да са добри по душа.

    14:47 22.08.2025

