Чистката в ЦСКА продължава, още един си тръгна от "армейците"

ЦСКА се раздели с крилото Джейсън Локило. Днес клубът и футболистът прекратиха договорните си отношения по взаимно съгласие, обявиха "червените".

Белгиецът пристигна в ЦСКА през лятото на 2024 г. и оттогава записа участие в 27 мача, отбелязвайки 1 гол за отбора.

"ЦСКА желае успех на Джейсън Локило в бъдещите предизвикателства", написаха от клуба.

Преди това "червените" се разделиха с Лиъм Купър, Зюмюр Бютучи и Тибо Вион.