Манчестър Сити продаде младежки национал на Англия

22 Август, 2025 07:59 554 0

  • манчестър сити-
  • калъм дойл-
  • футбол-
  • рексъм-
  • чемпиъншип

Според Бен Джейкъбс, "гражданите" ще получат 7,5 милиона паунда за защитника

Манчестър Сити продаде младежки национал на Англия - 1
Снимка: Instagram
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Манчестър Сити продаде Калъм Дойл на клуб от Чемпиъншип. 21-годишният младежки национал на Англия подписа договор с Рексъм до лятото на 2029 г.

Според Бен Джейкъбс, "гражданите" ще получат 7,5 милиона паунда за защитника, като клубът има опция за обратно изкупуване и право на 25% от последващата сума при препродажба.

Дойл прекара миналия сезон под наем в Норич, където отбеляза 1 гол и направи 8 асистенции в 40 мача от Чемпиъншип. Преди това бе преотстъпван на Лестър, Ковънтри и Съндърланд.


