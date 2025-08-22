Манчестър Сити продаде младежки национал на Англия

Манчестър Сити продаде Калъм Дойл на клуб от Чемпиъншип. 21-годишният младежки национал на Англия подписа договор с Рексъм до лятото на 2029 г.

Според Бен Джейкъбс, "гражданите" ще получат 7,5 милиона паунда за защитника, като клубът има опция за обратно изкупуване и право на 25% от последващата сума при препродажба.

Дойл прекара миналия сезон под наем в Норич, където отбеляза 1 гол и направи 8 асистенции в 40 мача от Чемпиъншип. Преди това бе преотстъпван на Лестър, Ковънтри и Съндърланд.