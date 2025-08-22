Новини
Спорт »
Световен футбол »
Изненадваща треньорска смяна се задава във Висшата лига

22 Август, 2025 14:59 687 0

  • нотингам-
  • евангелос маринакис-
  • нуно ешпирито санто-
  • футбол

На старта на новия сезон в Англия отборът спечели с 3:1 срещу Брентфорд

Изненадваща треньорска смяна се задава във Висшата лига - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Изненадваща треньорска смяна се задава в Нотингам. Причината е възникналото напрежение между собственика на клуба Евангелос Маринакис и треньора Нуно Ешпирито Санто.

Двамата не могат да изгладят недоразуменията около трансферите това лято и най-вероятно ще се стигне до уволнение на 51-годишния специалист, твърди журналистът Матео Морето.

Освен това е факт, че Нотингам вече проучва варианти за привличане на нов треньор.

На старта на новия сезон в Англия отборът спечели с 3:1 срещу Брентфорд. Миналия шампионат Нотингам завърши на седмо място в класирането на Висшата лига.


Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 3 гласа.
